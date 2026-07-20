به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه و جایزه ویژه ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر پورروشن، مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه، در این نشست با تقدیر از نقش رسانه‌ها در ترویج اهداف متعالی حوزه علمیه، به تشریح جزئیات این دوره از همایش پرداخت.

وی با بیان اینکه فراخوان بیست و هشتمین دوره همایش کتاب سال به دلیل شهادت رهبر امت و شرایط خاص کشور با تأخیر آغاز شد، تصریح کرد که این دوره با رویکردی ویژه و در بخش‌های متنوعی کار خود را دنبال می‌کند.

پورروشن خاطرنشان کرد که علی‌رغم این شرایط، استقبال از فراخوان بسیار خوب بوده است.

محورهای ویژه و جوایز منتخب

مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه به اضافه شدن دو جایزه ویژه در این دوره اشاره کرد و گفت: یک جایزه ویژه به مناسبت ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) در دو عرصه داخلی و خارجی و برای محققان حوزوی و غیرحوزوی در نظر گرفته شده است.

وی افزود که بیش از ۳۰۰ دعوتنامه برای مراکز علمی و علوم انسانی غیرحوزوی فرستاده شده تا آثاری که پس از انقلاب درباره پیامبر (ص) مکتوب شده است، در این رقابت شرکت کنند.

حجت‌الاسلام اکبر پورروشن در ادامه ضمن تأکید بر اینکه «اقتصاد مقاومتی» دومین جایزه ویژه این دوره است، بیان داشت که این موضوع هم در محورهای ویژه همایش و هم به عنوان جایزه ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد که آثار مرتبط با این دو جایزه ویژه، محدود به سال گذشته نیستند و تمامی مکتوبات تولید شده از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، در چرخه ارزیابی قرار می‌گیرند.

تمدید مهلت ارسال آثار و محورهای هفت‌گانه

حجت‌الاسلام پورروشن از تمدید مهلت فراخوان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده و شرایط جنگی و محدودیت‌های برخی پژوهشگران، مهلت ارسال آثار که پیش از این تا پایان تیرماه بود، تا پایان مردادماه تمدید شد.

وی همچنین به هفت محور ویژه همایش از جمله جهاد تبیین، وحدت اسلامی، حوزه و روحانیت، آسیب‌های اجتماعی، مقاومت و سبک زندگی اسلامی اشاره کرد.

وی در خصوص جایگاه پژوهشگاه‌ها در این همایش خاطرنشان کرد که آثار مراکز علمی به دقت ارزیابی می‌شود تا میزان نیازسنجی و توانمندی آن‌ها در حل مشکلات جامعه مشخص گردد. این ارزیابی‌ها به صورت محرمانه در اختیار خود پژوهشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا به ارتقای سطح علمی آن‌ها کمک کند.

آمار آثار و فرآیند ارزیابی علمی

در بخش دیگری از نشست، مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه به آمار آثار دریافتی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰۰ اثر در قالب کتاب به دبیرخانه رسیده است که موضوعات کلامی در صدر این آثار قرار دارند. وی افزود که ارزیابی‌ها در ۲۲ گروه علمی توسط ۷۵ عضو هیئت علمی که از سرآمدان دانش هستند، انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام پورروشن درباره وضعیت مقالات نیز توضیح داد که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مقاله برتر از میان انبوه مقالات علمی-پژوهشی و ترویجی حوزوی، با همکاری سردبیران مجلات برای ارزیابی نهایی انتخاب می‌شوند.

وی در همین راستا، تأکید کرد که هدف اصلی، حرکت حوزه به سمت تولید علوم اسلامی پیشران است.

تعاملات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی

در حوزه تعاملات بین‌المللی، وی به حضور پررنگ محققان خارجی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته آثاری به بیش از ۷ زبان از جمله اسپانیایی، چینی، اردو و عربی داشته‌ایم. وی همچنین بر تعامل مستمر با حوزه علمیه نجف و عتبات مقدسه تأکید کرد و یادآور شد که سال گذشته ۱۰ درصد آثار از حوزه عراق بوده است.

حجت‌الاسلام پورروشن درباره کاربردی‌سازی آثار منتخب اظهار داشت که دبیرخانه در تلاش است تا نویسندگان برتر را به مجامع دانشگاهی مانند دانشگاه علامه طباطبایی معرفی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که معاونت آموزش حوزه عضو شورای علمی است تا از آثار ممتاز در تدوین متون درسی استفاده شود و در آینده نیز ورود به عرصه کتاب‌های صوتی در دستور کار قرار دارد.

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