فراخوان هفتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست خبری رونمایی از پوستر و فراخوان هفتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در محل ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مشکی‌باف، قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری و دبیر علمی این همایش، ضمن تبریک ایام هفته وحدت ، به تشریح جزئیات این دوره پرداخت و از افزودن محور «تجربه حکمرانی اسلامی» و پذیرش مقالات علمی-پژوهشی برای نخستین بار به عنوان مهم‌ترین نوآوری‌های هفتمین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی خبر داد. وی همچنین بر بی‌طرفی سیاسی و ارزیابی دقیق آثار ارسالی به این همایش تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مشکی‌باف در ابتدای این نشست، یادآور شد که سال گذشته جلساتی با خبرگزاری‌ها برگزار شده بود که بنا بود به صورت فصلی ادامه یابد، اما حوادث خرداد ماه و پروتکل‌های امنیتی مانع برگزاری آن شد تا اینکه امروز اولین جلسه علنی برای معرفی همایش کتاب سال برگزار شده است.

محورهای سه‌گانه با تغییر و یک محور جدید:

دبیر علمی هفتمین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی به سابقه برگزاری این همایش از سال ۱۳۸۵ با هدف اشراف بر نظریات حوزه حکمرانی و ارتباط با اندیشکده‌ها اشاره کرد. وی بیان داشت که همایش پس از وقفه‌ای، از سال ۱۳۹۸ به همت آیت‌الله بوشهری و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب با اهتمام آیت‌الله اراکی و آیت‌الله رجبی (رئیس فعلی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی) به صورت سالانه برگزار شده و اکنون در هفتمین دوره خود قرار دارد.

مشکی‌باف با اشاره به سه محور اصلی همایش در سال‌های گذشته شامل «فقه حکومتی»، «اندیشه سیاسی اسلام» و «حقوق عمومی اسلام»، از تغییر عنوان «حقوق عمومی اسلام» به «حقوق اساسی اسلام» در این دوره خبر داد و بابت اشتباه چاپی در پوستر همایش که عنوان «حقوق عمومی» درج شده بود، عذرخواهی و وعده اصلاح فوری آن را داد.

وی در ادامه، محور جدید «تجربه حکمرانی اسلامی» را یکی از نوآوری‌های مهم این دوره دانست که شامل تجربیات حکمرانی در صدر اسلام، پس از انقلاب اسلامی در ایران، دوران ذیل اسلام (از جمله صفویه و عثمانی) و سایر کشورهای اسلامی و موفقیت‌های آن‌ها در حوزه حکمرانی اسلامی می‌شود. وی تأکید کرد که در حال حاضر، دایره آثار صرفاً شامل «مکتوبات» است و آثار چندرسانه‌ای مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

پذیرش مقالات علمی-پژوهشی و بخش ویژه «کارآمدی حکومت اسلامی»:

مشکی‌باف افزود که امسال مقالات علمی-پژوهشی نیز برای نخستین بار (به جز یک دوره استثنایی در گذشته) در کنار کتب و پایان‌نامه‌های دکتری و سطح ۴ حوزه، مورد پذیرش قرار می‌گیرند. او تصریح کرد که مقالات «علمی-ترویجی» و «علمی-تخصصی» در دایره آثار پذیرفته شده نیستند. وی خاطرنشان کرد که هیچ محدودیتی برای ارسال آثار از سوی طلاب، دانشجویان، اساتید دانشگاه یا هیچ قشر خاصی وجود ندارد.

وی همچنین از اضافه شدن «بخش ویژه» به همایش امسال با محوریت «کارآمدی حکومت اسلامی» خبر داد و گفت: «هرگونه آثاری که در حوزه کارآمدی حکومت اسلامی نگاشته شود حتماً در بخش ویژه دیده می‌شود.» هدف از این بخش، دیده شدن و تقدیر از مجموعه‌های فعال در این حوزه و معرفی آن‌ها به سایر نهادها در کشور است.

روند دقیق ارزیابی و بی‌طرفی سیاسی:

دبیر علمی همایش با بیان اینکه آیین‌نامه ۲۴ ماده‌ای همایش توسط شورای عالی پژوهش مرکز تحقیقات حکومت اسلامی تدوین و در سایت مرکز بارگذاری شده است، روند ارزیابی آثار را «بسیار دقیق» و در چهار مرحله شامل ارزیابی عمومی، نیمه‌تخصصی، تخصصی و نهایی برشمرد. وی توضیح داد که در مرحله عمومی حداقل ۵ داور حضور دارند و اثر باید حداقل ۳ رأی مثبت کسب کند. در مرحله نیمه‌تخصصی، متخصصین هر حوزه (فقه حکومتی، اندیشه سیاسی اسلام، حقوق اساسی و تجربه حکمرانی) آثار را بررسی می‌کنند و امسال حتی «سیاست‌مداران کهنه‌کار» نیز برای داوری در حوزه تجربه حکمرانی دعوت شده‌اند.

مشکی‌باف با تأکید بر محرمانه بودن اسامی داوران، افزود که هیئت داوران شامل اعضای خبرگان رهبری و اساتید مطرح علوم انسانی در سراسر کشور (تهران، قم، مشهد و سایر نقاط) هستند که بسیاری از آن‌ها خود صاحب آثار متعدد بوده و در دیگر همایش‌های معتبر کشوری نیز داوری می‌کنند. وی اعلام کرد که امسال این امکان فراهم شده تا نویسندگان آثار، در صورت درخواست کتبی، ارزیابی محرمانه اثر خود را (بدون ذکر نام داوران) دریافت کنند تا بتوانند از آن برای ارتقاء کارهای بعدی خود بهره ببرند.

وی با قاطعیت اظهار داشت: «به هیچ وجه مرکز تحقیقات حکومت اسلامی در ارزیابی آثار جهت‌گیری سیاسی ندارد.» و تأکید کرد که این مرکز از شنیدن نظرات مختلف، حتی نظرات رقیب، برای ایجاد گفت‌وگو و ارتقاء حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی استقبال می‌کند.

شرایط و مهلت ارسال آثار و جوایز: آثار ارسالی باید «یا چاپ شده باشند یا دفاع شده باشند» و مربوط به سال ۱۴۰۳ باشند. مقالات نیز باید «علمی-پژوهشی» بوده و دارای تأییدیه پذیرش سال ۱۴۰۳ باشند. مهلت ارسال آثار تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق «QR Code» بارگذاری شده در پوستر به صفحه دبیرخانه همایش مراجعه کرده و آثار خود را در دو نسخه چاپی به همراه نسخه ورد ارسال کنند.

در هر حوزه (کتاب، پایان‌نامه، مقاله) سه اثر برگزیده، شایسته تقدیر و شایسته تحسین انتخاب خواهند شد که علاوه بر هدایای نقدی، به مراکز مختلف و جریان نخبگان کشور معرفی شده و زمینه نشر آن‌ها فراهم خواهد شد. برخی از آثار نیز در صورت داشتن استانداردهای لازم، توسط خود مرکز به چاپ خواهند رسید. لیست کامل آثار برگزیده ۶ دوره گذشته نیز به زودی برای خبرگزاری‌ها و مراکز ذی‌ربط ارسال می‌شود.

مشکی‌باف به برقراری ارتباط مؤثر با شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: «وعده اولیه داده شده و تقریباً این وعده احتمالا قطعی است» که آثار برگزیده از امتیازات خاصی برخوردار شوند و این امتیازات حتی بر رتبه علمی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران نیز تأثیرگذار باشد.

وی همچنین به پروژه مهم «دانشنامه ولایت فقیه» که توسط مرکز تحقیقات در دست انجام است، اشاره کرد و بیان داشت که تاکنون بیش از ۲۰ جلسه تخصصی برای تدوین چارچوب و پیش‌نویس مداخل آن برگزار شده است. او تأکید کرد که نویسندگان آثار برجسته در همایش کتاب سال، برای مشارکت در نگارش این دانشنامه دعوت خواهند شد.

در پایان، مشکی‌باف از خبرگزاری‌ها درخواست کرد که در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی و بازتاب و بازنشر اخبار همایش و فعالیت‌های مرکز، یاریگر باشند و تأکید کرد که درب مرکز برای همکاری و تسهیل ارتباطات همواره باز است.

..............................

پایان پیام/