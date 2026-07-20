اردن کاردار ایران را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد که از کاردار ایران خواسته است پیام اعتراض امان را به تهران منتقل کند و بر ضرورت توقف فوری حملات و آنچه «اظهارات تحریکآمیز» از سوی مقامهای ایرانی توصیف شد، تأکید کرده است.
این وزارتخانه همچنین حملات منتسب به ایران را نقض حاکمیت اردن، مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست و ضمن محکوم کردن حملات به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بر همبستگی خود با این کشورها تأکید کرد.
همزمان، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در تماسهای تلفنی جداگانه با همتایان خود در ترکیه، قطر، عربستان سعودی، کویت و بحرین، درباره راهکارهای مهار تنشهای منطقهای رایزنی کرد.
بر اساس بیانیههای وزارت خارجه اردن، طرفهای گفتوگو بر ضرورت اجرای آتشبس میان آمریکا و ایران، ازسرگیری مذاکرات، کاهش تنشها و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق حقوق بینالملل تأکید کردند.
وزارت خارجه اردن همچنین اعلام کرد که این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و شهروندان خود، همه اقدامات لازم را ادامه خواهد داد.
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