فیدان: ترکیه و قطر برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک میان ایران و آمریکا هماهنگی نزدیک دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیدان که در جریان سفر رسمی خود به دوحه با تلویزیون قطر گفت‌وگو می‌کرد، خواستار بازگشت ایران و آمریکا به چارچوب تفاهمات پیشین شد و از تلاش‌های دیپلماتیک قطر برای پایان دادن به تنش‌ها میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به روابط راهبردی ترکیه و قطر، این همکاری را الگویی موفق در مدیریت پرونده‌های مهم منطقه‌ای از جمله لبنان، افغانستان، سودان، غزه، فلسطین و پرونده ایران دانست.

وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه ادامه رویارویی میان ایران و آمریکا پیامدهای منفی برای اقتصاد و امنیت منطقه دارد، ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک در روزهای آینده به نتایج مثبتی منجر شود. وی افزود امنیت و ثبات قطر و منطقه برای ترکیه اهمیت راهبردی دارد و آنکارا در هماهنگی با دوحه به حمایت از مسیر گفت‌وگو و کاهش تنش ادامه خواهد داد.

..........

پایان پیام