ترامپ: نتانیاهو به هیچ وجه بازداشت نخواهد شد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در صورت سفر به ایالات متحده «به هیچ وجه» بازداشت نخواهد شد.



به گزارش «رویترز»، اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که زهران ممدانی، شهردار نیویورک، گفت اداره حقوقی شهر همچنان در حال بررسی این موضوع است که آیا از نظر قانونی امکان اجرای حکم بازداشت «دادگاه کیفری بین‌المللی» علیه نتانیاهو وجود دارد یا خیر.



ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، بدون اشاره مستقیم به اظهارات ممدانی، تأکید کرد که نتانیاهو هنگام حضور در آمریکا با هیچ‌گونه بازداشتی مواجه نخواهد شد، و از نقش رژیم صهیونیستی نیز در جنگ با ایران قدردانی کرد.



«دادگاه کیفری بین‌المللی» در سال ۲۰۲۴ برای نتانیاهو به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» در جریان جنگ غزه حکم بازداشت صادر کرد. با وجود کشتار عظیم در غزه و ارتکاب جنایات متعدداز سوی آمران و عاملان، رژیم اسرائیل صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه ارتکاب جنایت جنگی را رد کرده است!



در مقابل، ممدانی در گفت‌وگویی با روزنامه «نیویورک تایمز» گفته از نظر او نتانیاهو باید در لاهه محاکمه شود، و افزوده بخش حقوقی شهرداری در حال بررسی اختیارات قانونی خود در این زمینه است.

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