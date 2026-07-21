به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پیرغلام آستان اهل بیت علیهم السلام مرحوم حاج مهدی آصفی را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است.

رحم الله من نادی یاحسین

درگذشت پیرغلام بااخلاص آستان آل الله علیهم صلوات الله مرحوم حاج مهدی آصفی در ماه حزن آلود صفر موجب تاسف و تاثر گردید.

این شاعر و ذاکر انقلابی و دل سوخته‌ی اهل بیت علیهم السلام عمر شریف خود را در اعتلای محافل ذکر و منقبت حسینی و غنای شعر آیینی با سرایش و گردآوری اشعار فاخر گذارند. تواضع و مردمداری او زبانزد بود و مجالس او برای مستمعین، سرشار از معارف و درک فضائل و رشادت خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام به شمار می‌رفت.

اینجانب مصیبت وارده را به آن خاندان معظم، جامعه‌ی ستایشگری، شاگردان و علاقمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن فقید سعید، غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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