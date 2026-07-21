دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه «امام شهید» است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در دومین گردهمایی رؤسای استانی دانشگاه فرهنگیان که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و گرامیداشت یاد امام شهید، بر جایگاه استراتژیک این دانشگاه تأکید کرد.

وی دانشگاه فرهنگیان را کارخانه انسان‌سازی توصیف نمود و افزود: خیر و صلاح کشور در تداوم و کیفیت فعالیت‌های علمی و تربیتی این مجموعه در پای کلاس‌های درس آن رقم می‌خورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به نگاه ویژه و خاص رهبر شهید به این مرکز آموزشی، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان صرفاً متعلق به یک وزارتخانه نیست، بلکه دانشگاهِ امام شهید ماست.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها رسالت بنیادین حاکمان اسلامی را تزکیه و تعلیم دانست و اظهار داشت: ما امام شهیدی داشتیم که پیش از صدور هرگونه فرمانی، خود الگوی آموزش بود و در عرصه تولید گفتمان و ادبیات پیشرو، پیشگام بود.

وی در ادامه افزود: مفاهیم کلیدی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «جهاد تبیین» و «تولید دانش‌بنیان»، ابتدا توسط ایشان در بطن جامعه نهادینه گشتند و سپس به عنوان الزامات و مطالبات اصلی در اداره کشور مطرح شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی همچنین به سیره حمایتی رهبر شهید از دولت اشاره کرد و به نقل از دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: امامِ شهید همواره حامی دولت بود و در مواقع بحرانی، در کنار قوه مجریه می‌ایستاد تا در مسیر خدمت به مردم خللی ایجاد نشود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با مقایسه وضعیت علمی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۶ سهم دانشمندان ایرانی در تولید دانش جهانی تنها یک‌هزارم بود، اما در زمان رهبری شهیدمان، این سهم به ۲۰ هزارم (۲ درصد) تولید علم دنیا رسید.

وی با اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه‌های نانو و بایو، ایران را جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در فناوری نانو معرفی کرد که در مقاطعی از کشورهای مدعی همچون آلمان و فرانسه پیشی گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت گزینش در دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و هشدار داد: کیفیت ضعیف در ورودی‌ها با هیچ آموزشی در دوران تحصیل جبران نخواهد شد؛ لذا باید با دقت تمام برای جذب بهترین استعدادها وقت گذاشت.

وی همچنین به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تقویت جایگاه مدیریتی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، حکم رؤسای استانی دانشگاه فرهنگیان پس از تایید در شورای عالی و در سطحی ملی صادر می‌شود که نشان‌دهنده وزن و اهمیت راهبردی این عزیزان در نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در پایان، با اشاره به همکاری مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با این دانشگاه، بر لزوم تقویت بخش‌های تربیتی، مشاوره و مجموعه‌های الهیات و معارف تأکید و ابراز امیدواری کرد این دانشگاه با حمایت همه‌جانبه مسئولان، در مسیر تربیت انسان تراز و اعتلای نظام تعلیم و تربیت گام‌های استواری بردارد.



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