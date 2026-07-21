پیام استاندار فارس به مناسبت سالروز شهادت خلبان شهید عباس دوران و روز خلبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، استاندار فارس در پیامی به مناسبت روز خلبان و سالروز شهادت شهید عباس دوران، ضمن ادای احترام به مقام این شهید گران‌قدر، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارکنان و فرمانده پایگاه‌های هوایی استان فارس در راستای پاسداری از امنیت ملی کشور قدردانی کرد.

در پیام حسینعلی امیری که امروز از طریق روابط عمومی استانداری فارس منتشر شده، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آسمان ایران اسلامی همواره شاهد پرواز مردانی بوده است که با شجاعت، مهارت و از خودگذشتگی، امنیت و عزت این سرزمین را پاس داشته‌اند. سالروز شهادت شهید عباس دوران و روز خلبان، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و پرافتخار خلبانانی همچون شهید دوران است که در دوران دفاع مقدس هشت‌ ساله و در دشوارترین شرایط، جان خویش را سپر دفاع از میهن و ملت کردند و نیز خلبانان دیگری از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز که چند دهه بعد، همانند ایشان، در دفاع مقدس سوم بار دیگر شجاعت و غیرت ایرانی را به منصه ظهور گذاشتند.

در این روز پرافتخار، یاد و خاطره خلبان سرلشکر شهید عباس دوران را گرامی می‌داریم؛ قهرمانی که با ایثار و شجاعت مثال‌زدنی خود در سال‌های دفاع مقدس اول، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی آفرید و نام خویش را در زمره قهرمانان ملی ایران اسلامی ثبت کرد. همچنین به ارواح طیبه خلبانان فداکاری درود می‌فرستیم که در ادامه راه شهید دوران در عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس سوم و دیگر عرصه‌های نبرد، راه عزت و سربلندی ایران را با خون پاک خود هموار کردند.

امروز نیز در روزگار دفاع از امنیت، اقتدار و منافع ملی، فرزندان برومند این مرز و بوم در نیروهای هوایی و هوانیروز با همان روحیه ایثار، آمادگی، تخصص و تعهد، پاسدار آسمان امن ایران اسلامی هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز خلبان به تمامی خلبانان، کارکنان و خانواده‌های بزرگ نیروی هوایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و فداکاری‌های امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی، فرمانده پایگاه و دیگر کارکنان پایگاه‌های هوایی استان فارس که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با رشادت، هوشیاری و پایداری از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور دفاع کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.