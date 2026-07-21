به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مراد هدایت، فرماندار نی‌ریز اظهار کرد: یک فروند موشک کروز متعلق به دشمن آمریکایی که چند روز پیش شلیک شده بود، در بخش قطرویه این شهرستان سقوط کرد.

وی افزود: بلافاصله‌ پس از سقوط موشک، یگان‌های نظامی در منطقه حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی و خنثی‌سازی این موشک روز گذشته ۲۸ تیرماه توسط نیروهای امنیتی با موفقیت به پایان رسید.

فرماندار نی‌ریز در رابطه با محل سقوط این موشک تصریح کرد: محل سقوط موشک در اراضی کشاورزی بوده و خوشبختانه در نزدیکی مناطق مسکونی، مراکز صنعتی یا نقاط نظامی قرار نداشت.

وی در پایان تأکید کرد: در جریان این عملیات هیچ‌گونه انفجاری رخ نداده و موشک مذکور به‌طور کامل ایمن‌سازی و خنثی شده است.