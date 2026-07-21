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خنثی‌سازی یک موشک کروز دشمن در نی‌ریز

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
کد مطلب: 1843172
خنثی‌سازی یک موشک کروز دشمن در نی‌ریز

فرماندار نی‌ریز از انجام موفقیت‌آمیز عملیات خنثی‌سازی یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در بخش قطرویه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مراد هدایت، فرماندار نی‌ریز اظهار کرد: یک فروند موشک کروز متعلق به دشمن آمریکایی که چند روز پیش شلیک شده بود، در بخش قطرویه این شهرستان سقوط کرد.

وی افزود: بلافاصله‌ پس از سقوط موشک، یگان‌های نظامی در منطقه حاضر شدند و عملیات ایمن‌سازی و خنثی‌سازی این موشک روز گذشته ۲۸ تیرماه توسط نیروهای امنیتی با موفقیت به پایان رسید.

فرماندار نی‌ریز در رابطه با محل سقوط این موشک تصریح کرد: محل سقوط موشک در اراضی کشاورزی بوده و خوشبختانه در نزدیکی مناطق مسکونی، مراکز صنعتی یا نقاط نظامی قرار نداشت.

وی در پایان تأکید کرد: در جریان این عملیات هیچ‌گونه انفجاری رخ نداده و موشک مذکور به‌طور کامل ایمن‌سازی و خنثی شده است.

حجت کهیاری

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