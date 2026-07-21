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برپایی مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم بانوی کرامت

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
کد مطلب: 1843055
برپایی مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم بانوی کرامت

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) با حضور زائران و مجاوران در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر سال جاری در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، شامگاه سه‌شنبه، ۳۰ تیر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمیرهاشم حسینی و مرثیه‌سرایی حیدر خمسه برگزار می‌شود.

همچنین، مراسم ظهر شهادت روز چهارشنبه، ۳۱ تیر، بلافاصله پس از اقامه نماز ظهر و عصر با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی و مداحی محمدرضا بذری برگزار خواهد شد.

مراسم شام شهادت نیز شامگاه چهارشنبه، ۳۱ تیر، پس از اقامه نماز عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمیرهاشم حسینی و مرثیه‌سرایی سیدمهدی میرداماد در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

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