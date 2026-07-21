مطالبه قصاص عاملان ترور «امام شهید» وظیفه شرعی همه سادات جهان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد سادات با انتشار بیانیه‌ای، ترور «آقای شهید ایران» را زخمی عمیق بر پیکره امت اسلامی دانست و اعلام کرد این حادثه، نه تنها یک جنایت علیه اسلام، بلکه تکرار ظلم تاریخی علیه جبهه حق است.

در این بیانیه آمده است: خون پاک «آقای شهید ایران»، پیشوای امت و رهبر مظلوم ما، نه تنها زخمی عمیق بر پیکر اسلام، بلکه ندایی است که تمام امت اسلامی و آزادگان جهان را به تکاپو واداشته است. این جنایت ددمنشانه مستکبران عالم، تکرار تاریخ است و هرگاه خون پاکی در راه حق جاری شود، عهد وفاداران بر انتقام و قصاص است.

بنیاد سادات با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایشان در پیامی تاریخی، بر ضرورت انتقام خون پاک پیشوای شهید و تمامی شهدای این مسیر تأکید کردند و این مطالبه را خواست ملت و مأموریتی الهی دانستند.

در ادامه این بیانیه، بنیاد سادات با تأکید بر آنچه «وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی» برای سادات جهان خوانده، سه محور را مورد تأکید قرار داده است.

در محور نخست با عنوان «تبلور غیرت عترت نبوی» آمده است: سادات در سراسر جهان، به عنوان حاملان میراث نبوی و ولایی، موظف‌اند در هر کجا که هستند، صدای رسا و مطالبه‌گر مجازات عاملان این جنایت باشند و اجازه ندهند این موضوع به فراموشی سپرده شود.

در محور دوم با عنوان «مطالبه‌گری جهانی» از تمامی سادات در کشورهای مختلف خواسته شده است با استفاده از جایگاه اجتماعی، معنوی و نفوذ خود، در محافل سیاسی، مذهبی و اجتماعی، بر ضرورت مجازات عاملان این اقدام تأکید کرده و مانع از آن شوند که این جنایت در سایه سکوت یا روندهای سیاسی نادیده گرفته شود.

در سومین محور با عنوان «هم‌سویی با اراده ملت و رهبری» نیز تأکید شده است: سادات جهان در کنار ملت ایران و دیگر آزادگان جهان، خود را خونخواه «امام شهید» می‌دانند و در هر اقدامی که به تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایت منجر شود، پیشگام خواهند بود.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «سکوت در برابر خون مظلوم، پذیرش ظلم است. مطالبه مجازات عاملان این جنایت، تنها یک خواسته سیاسی نیست، بلکه تکلیفی شرعی برای هر کسی است که عنوان سیادت را از اهل‌بیت علیهم‌السلام به همراه دارد.»

بنیاد سادات در پایان تأکید کرده است که «از صدر تا ذیل فهرست جنایتکاران باید بدانند که سادات جهان و آزادگان دنیا تا زمان تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایت، از پیگیری این مطالبه دست نخواهند کشید.»

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