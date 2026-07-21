عالم تانزانیایی: پنج درسی که تشییع رهبر شهید ایران به دنیا داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حمید جلاله موکیندنگه، رهبر جامعه شیعیان تانزانیا (TIC)، روز گذشته در جریان سفر کاری خود به شهرستان روفیجی، در مراسم مجلس یادبود رهبر شیهد که در حسینیه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در منطقه ایکویریری، واقع در استان پوانی برگزار شد، حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام شیخ حمید جلاله در سخنرانی خود اظهار داشت: تشییع شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای یک رویداد عادی نبود، بلکه درسی بزرگ بود که نشان داد جامعه چگونه می‌تواند بر پایه وحدت، عدالت، میهن‌دوستی و احترام متقابل بنا شود.

وی افزود: هر مؤمنی باید در پیام‌های نهفته در این رویداد تأمل کند و آنها را به بخشی از سبک زندگی روزمره خود تبدیل سازد.

درس نخست: اهمیت وحدت شیعیان

حجت‌الاسلام شیخ حمید جلاله بیان کرد که نخستین درس این مراسم، ضرورت تقویت وحدت میان شیعیان است.

وی گفت: قدرت هر جامعه‌ای در گرو همبستگی اعضای آن، همکاری متقابل و ایستادگی در کنار یکدیگر، چه در روزهای شادی و چه در روزهای سختی و آزمایش است. اختلاف‌نظرهای جزئی نباید بهانه‌ای برای تفرقه باشد، بلکه همه باید مصالح اسلام و وحدت مؤمنان را بر هر امر دیگری مقدم بدانند.

درس دوم: وحدت مسلمانان فارغ از تفاوت‌های مذهبی

وی در تبیین دومین درس اظهار داشت: این رویداد نشان داد که مسلمانان، با وجود تفاوت‌های مذهبی، باید در کنار یکدیگر باقی بمانند، او افزود: آنچه مسلمانان را به یکدیگر پیوند می‌دهد، بسیار بزرگ‌تر از عواملی است که می‌تواند آنان را از هم جدا کند؛ ازاین‌رو، همگان باید محبت، احترام متقابل و همکاری در جهت تقویت دین، حفظ صلح و پیشرفت جامعه را گسترش دهند.

درس سوم: همبستگی پیروان ادیان مختلف در پاسداشت کرامت انسانی

حجت‌الاسلام شیخ حمید جلاله خاطرنشان کرد که سومین درس، اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام متقابل و همکاری میان پیروان ادیان گوناگون در امور سودمند برای جامعه است. تفاوت‌های دینی نباید منشأ نفرت یا درگیری باشد، بلکه باید فرصتی برای تقویت تفاهم، پاسداشت کرامت انسانی و همکاری در پاسداری از عدالت، صلح و انسجام ملی به شمار آید.

درس چهارم: میهن‌دوستی و عشق به وطن

حجت‌الاسلام شیخ حمید جلاله افزود: چهارمین درس، اهمیت میهن‌دوستی است. وی مؤمنان را فراخواند تا با تمام وجود تانزانیا را دوست داشته باشند، با صداقت به کشور خود خدمت کنند و در فعالیت‌های توسعه‌ای مشارکتی فعال داشته باشند، هر شهروند وظیفه دارد از صلح، وحدت و پیشرفت کشور پاسداری کند؛ زیرا توسعه هر کشوری به تلاش و مشارکت مردم آن وابسته است.

درس پنجم: احترام و محبت نسبت به مسئولان خدمتگزار و درستکار

وی در تشریح پنجمین درس اظهار داشت: جامعه باید به مسئولانی که با عدالت، امانت‌داری و روحیه فداکاری در خدمت مردم و کشور هستند، احترام بگذارد و از آنان حمایت کند، وی افزود: چنین مسئولانی شایسته قدردانی و دعا هستند تا بتوانند همچنان عدالت را پاس بدارند، ارزش‌های اخلاقی را تقویت کنند و با کارآمدی به مردم خدمت نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حمید جلاله موکیندنگه، در پایان سخنان خود از همه مؤمنان خواست این آموزه‌ها را تنها در حد شنیدن رها نکنند، بلکه آنها را در زندگی عملی سازند، وی تصریح کرد: جامعه زمانی به صلح پایدار، همبستگی حقیقی و توسعه همه‌جانبه دست خواهد یافت که هر فرد وظیفه خود را با تقوای الهی، محبت نسبت به دیگران و مقدم داشتن منافع کشور بر منافع شخصی انجام دهد.

این مجلس با قرائت دعا و بیان سفارش‌های اخلاقی و دینی به پایان رسید؛ سفارش‌هایی که مؤمنان را به پایبندی هرچه بیشتر به آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تقویت وحدت و ایفای نقش مؤثر در برقراری صلح و پیشرفت جامعه فرا می‌خواند.

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