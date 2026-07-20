به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران که به منظور شرکت در آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به شیراز سفر کرده است، همزمان با سالروز شهادت خلبان شهید عباس دوران با حضور در گلزار شهدای شیراز، به مقام شامخ این شهید والامقام و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این برنامه، به همراه محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس با حضور بر مزار شهید عباس دوران و دیگر شهدای گلزار شهدای شیراز، ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: حضور در استان فارس به منظور شرکت در آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار، فرصت ارزشمندی بود تا در سالروز شهادت خلبان شهید عباس دوران نیز با حضور در گلزار شهدای شیراز، بار دیگر با آرمان‌های بلند شهدا تجدید میثاق کنیم.

وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی و هنری زمانی اثربخش خواهند بود که ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشند و تکریم شهدا در کنار برگزاری رویدادهای فرهنگی، زمینه‌ساز انتقال این ارزش‌های ماندگار به نسل‌های امروز و آینده باشد.

آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار با حضور جمعی از مسئولان، شاعران و اهالی فرهنگ و ادب کشور، روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر شیراز برگزار شد.

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