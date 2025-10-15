به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه)، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که از آغاز اجرای برنامه گندم در افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا کنون، این طرح بیش از ۱۶.۱ میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی این برنامه حمایت از کشاورزان آسیب‌پذیر از طریق تأمین بذرهای تأییدشده و تضمین برداشت‌های پایدارتر در سال‌های آینده است.

FAO تأکید کرده که استفاده از بذرهای اصلاح‌شده موجب افزایش بازدهی مزارع و کاهش وابستگی به کمک‌های اضطراری خواهد شد.

این در حالی است که زمین‌لرزه‌های اخیر در شرق افغانستان، بخش قابل توجهی از زمین‌های زراعتی را تخریب کرده و نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی کشاورزان را افزایش داده است.

نهادهای بین‌المللی از جمله FAO و برنامه جهانی غذا (WFP) با ابراز نگرانی از خسارات واردشده، خواستار افزایش کمک‌های فوری برای بازسازی زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از گسترش بحران غذایی در مناطق آسیب‌دیده شده‌اند.

سازمان FAO همچنان بر تداوم همکاری با نهادهای محلی و بین‌المللی تأکید کرده تا بتواند با رویکردی پایدار، امنیت غذایی میلیون‌ها خانواده در افغانستان را تضمین کند.

