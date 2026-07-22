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به قلم آیت الله العظمی کریمی جهرمی؛

کتاب «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا(ع)» به رشته تحریر در آمد

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱
کد مطلب: 1843467
کتاب «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا(ع)» به رشته تحریر در آمد

تازه‌ترین اثر آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی با عنوان «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا(علیه السلام)» به همت نشر راسخون منتشر شد. این کتاب که حاصل سال‌ها تأمل و یادداشت‌نویسی معظم له با هدف تعمیق پیوند معرفتی مخاطبان با ساحت مقدس امام حسین(ع) بوده که در ۲۳۴ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اثر حاضر که ثمره‌ی تأملاتِ مستمر و یادداشت‌های پژوهشی مؤلف در دهه‌های اخیر است، با بازنگری و تنظیمی دقیق، در قالب شش فصلِ موضوعی تدوین شده تا سیمای نورانی امام حسین(ع) را از منظر «رحمت واسعه الهی» و با تکیه بر غنای متون اصیل اسلامی به تصویر بکشد.

نویسنده در این اثر با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معتبر، منابع تاریخی، آرای عالمان شیعه و حکایات مستند، کوشیده است ابعاد گوناگون شخصیت و جایگاه حضرت سیدالشهدا(ع) را تبیین کرده و این حقیقت را برای مخاطب روشن سازد که امام حسین(ع)، رحمت واسعه الهی است.

ساختار این کتاب در شش فصل تدوین شده است که عناوین آن عبارتند از: «سید شهیدان»، «شفاجویان»، «رستگاران»، «سوگواران»، «خاکساران» و «شاعران».

مباحث اصلی مطرح‌شده در این اثر شامل موارد زیر است:

- فضائل حضرت سیدالشهدا(ع)
- آثار و برکات تربت مطهر
- جایگاه زیارت و زیارت عاشورا
- فلسفه عزاداری
- سیره عالمان شیعه در سوگواری
- جلوه‌های ارادت شاعران به آن حضرت

گفتنی است، مطالب این کتاب برگرفته از یادداشت‌های آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی است که طی سالیان متمادی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و در مناسبت‌ها و اوقات مختلف به نگارش درآمده و اکنون پس از تنظیم و بازنگری، در قالب کتابی مستقل به جامعه علمی و دینی تقدیم شده است.

مطالعه این اثر به عموم علاقه‌مندان به معارف حسینی، به‌ویژه وعاظ، مبلغان، مداحان و پژوهشگران فرهنگ عاشورا، پیشنهاد می‌شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی و آی دی ذیل مراجعه کنند؛
https://payping.ir/d/SewY و @ersale_ketab

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کتاب «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا(ع)» به رشته تحریر در آمد

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