به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید خطرناک اقدامات گروه‌های افراطی موسوم به «معبد» علیه مسجدالاقصی هشدار داد.

در این بیانیه آمده است که این گروه‌ها در حال فراخواندن هزاران شهرک‌نشین برای تعرض به این مکان مقدس در مناسبت ادعایی «سالروز ویرانی معبد» هستند. حماس تأکید کرد که این تحرکات تعرضی آشکار به حرمت مسجدالاقصی و اقدامی تحریک‌آمیز و مستقیم علیه میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان است.

جنبش مذکور افزود که تلاش‌هایی که در قدس برای تغییر هویت دینی و تاریخی این شهر انجام می‌شود و همچنین ترسیم نماد یهودی‌سازی «منجی» بر سنگ‌های صحن شرقی مسجدالاقصی در روز جاری، تجاوزی آشکار است که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد.

حماس هشدار داد که این اقدامات با خشم بیشتر، تشدید رویارویی و مقابله با رژیم اشغالگر و گروه‌های شهرک‌نشین پاسخ داده خواهد شد و تأکید کرد که شهرک‌نشینان بر سرزمین و مقدسات فلسطین روی آرامش نخواهند دید.

در این بیانیه آمده است: عهد ما این است که مسجدالاقصی کاملاً اسلامی باقی بماند و هیچگونه تقسیم یا یهودی‌سازی آن پذیرفته نخواهد شد.

حماس درباره پیامدها و تبعات حمله به مقدسات فلسطین هشدار داد و تاکید کرد که هرگونه تعرض به مسجدالاقصی، عبور از تمامی خطوط قرمز است.

این جنبش خاطرنشان کرد که رژیم اشغالگر هر اندازه نیز بر شدت حملات خود بیفزاید، نخواهد توانست واقعیتی مبتنی بر یهودی‌سازی را تحمیل کند یا هویت عربی و اسلامی مسجدالاقصی را از آن بگیرد.

حماس از عموم ملت فلسطین، به ویژه ساکنان قدس و مناطق اشغالی ۱۹۴۸، خواست به طور گسترده بسیج شوند و به سوی مسجدالاقصی حرکت کنند. این جنبش همچنین خواستار افزایش حضور، اقامه نماز و حضور مستمر فلسطینیان در صحن‌ها و اطراف مسجدالاقصی، دفاع از آن با همه ابزارهای ممکن و ناکام گذاشتن طرح‌های یهودی‌سازی این مکان مقدس شد.

حماس در ادامه از امت عربی و اسلامی و نهادهای دینی، تبلیغی، حقوقی، رسانه‌ای و مردمی آن خواست مسئولیت‌های خود را در قبال قدس و مسجدالاقصی بر عهده بگیرند و مواضع و اقدامات عملی متناسب با ابعاد حمله‌ای اتخاذ کنند که نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف را هدف قرار داده است.

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