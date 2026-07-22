به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اور هوروویتس» افسر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و کارشناس راهبرد، اطلاعات و روابط بین‌الملل، در یادداشتی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت که در آغاز، انصارالله به دلیل فاصله جغرافیایی یمن با فلسطین اشغالی، توجه چندانی در غرب و رژیم صهیونیستی جلب نکرده بود؛ اما با آغاز عملیات‌های این جنبش در تنگه باب‌المندب در حمایت از غزه، معادلات تغییر کرد و حجم تجارت از یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان به حدود نصف کاهش یافت.

ناکامی عملیات‌های نظامی در مهار انصارالله

هوروویتس با اشاره به حملات موشکی و پهپادی انصارالله به سرزمین‌های اشغالی، اذعان کرد که این عملیات‌ها توان نظامی و قدرت تأثیرگذاری این جنبش را، با وجود فاصله جغرافیایی، به نمایش گذاشت. وی افزود که حملات گسترده رژیم صهیونیستی و آمریکا نتوانسته اراده انصارالله را در هم بشکند و این جنبش همچنان به تثبیت جایگاه منطقه‌ای و حتی جهانی خود ادامه داده است.

توان بومی و تهدید روزافزون برای رژیم صهیونیستی

این تحلیلگر صهیونیست همچنین تأکید کرد که انصارالله از توان بالایی در تولید داخلی تجهیزات نظامی برخوردار است و این مسئله، چالش‌های پیش روی رژیم صهیونیستی را افزایش خواهد داد. به گفته وی، عملیات‌های یمنی‌ها عملاً دسترسی دریایی به بندر ایلات (ام‌الرشراش) را با مشکلات جدی مواجه کرده و می‌تواند در آینده نقش مهم‌تری در فشار بر رژیم صهیونیستی ایفا کند.

هشدار درباره دست‌کم گرفتن انصارالله

هوروویتس در پایان با اشاره به سخنان «سید عبدالملک الحوثی» درباره آمادگی گسترده مردم یمن برای حمایت از فلسطین، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی پس از تحولات هفتم اکتبر دیگر نمی‌تواند هیچ دشمنی را که آشکارا از نابودی این رژیم سخن می‌گوید، دست‌کم بگیرد و باید انصارالله را به‌عنوان یک تهدید راهبردی جدی در محاسبات امنیتی خود لحاظ کند.

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