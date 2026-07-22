آفریقا با ۵۶ درصد ناامنی غذایی از آسیا پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنج نهاد وابسته به سازمان ملل با انتشار گزارش جدید «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» اعلام کردند که گرسنگی در جهان برای سومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و این نشان میدهد پیشرفت در زمینه امکانپذیر است، هرچند دستاوردها شکنندهاند و برای تحقق «هدفهای توسعه پایدار» تا مهلت سال ۲۰۳۰ بیش از حد آهسته هستند.
برآوردهای این نهادهای سازمان ملل حاکی از آن است که ۷.۸ درصد از جمعیت جهان معادل حدود ۶۴۵ میلیون نفر در سال گذشته میلادی با گرسنگی دست و پنجه نرم کردند. این رقم نسبت به جمعیت ۸.۱ درصدی گرسنگان جهان در سال ۲۰۲۴ و ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش نشان میدهد. این ارقام به آن معناست که تعداد گرسنگان در جهان در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۴ میلیون نفر و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۳ میلیون نفر کمتر بودند.
این درحالی است که مطابق با هدفهای توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) لازم است گرسنگی و سوء تغذیه در جهان تا پایان دهه جاری میلادی (سال ۲۰۳۰) از بین برود، اما وضعیت گرسنگی در مناطق مختلف جهان بهطور یکسان کاهش نیافته است.
گزارش نهادهای سازمان ملل نشان میدهد که هر چند آسیا، آمریکای لاتین و منطقه دریای کارائیب در سالهای اخیر دستاوردهای ثابت در زمینه کاهش گرسنگی ثبت کردهاند، اما آفریقا هماکنون بیشترین شمار گرسنگان را در جهان در خود جای داده است.
در سال ۲۰۲۵ در حدود ۳۰۹ میلیون نفر در قاره آفریقا به غذای کافی دسترسی نداشتند، در حالی که این رقم در قاره آسیا ۲۹۲ میلیون نفر بود. هر چند نرخ گرسنگی در آفریقا از ۲۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۰ درصد در سال پس از آن کاهش یافته است، اما رشد سریع جمعیت در آفریقا موجب شده که این قاره اکنون بیشترین شمار گرسنگان را در جهان داشته باشد.
در قاره آفریقا بیش از نیمی از جمعیت قاره یا حدود ۵۶.۶ درصد جمعیت در سال گذشته میلادی با ناامنی غذایی شدید یا متوسط روبهرو بودند، در حالی که این رقم در قاره آسیا ۲۰.۳ درصد، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب ۲۲.۹ درصد و در آمریکای شمالی و اروپا ۸.۷ درصد بوده است.
گزارش سالانه وضعیت امنیت غذایی و تغذیه انتشار یافته توسط «سازمان خواربار و کشاورزی» (فائو)، «صندوق بینالمللی برای توسعه کشاورزی» (ایفاد)، «صندوق کودکان ملل متحد» (یونیسف)، «برنامه جهانی غذا» و «سازمان جهانی بهداشت» همچنین هشدار میدهد که مناقشه در غرب آسیا در کنار مشکلات اقلیمی و همچنین کاهش کمکهای توسعهای و اعتبارات بشردوستانه، پیشرفتهای اخیر در زمینه پایان دادن به گرسنگی در جهان را با تهدید رو به رو ساختهاند.
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