به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای صهیونیستی به نقل از یک منبع در رژیم اشغالگر گزارش دادند که توافق قریبالوقوع میان آمریکا و عربستان سعودی در خصوص توسعه برنامه هستهای غیرنظامی این کشور، بازتابدهنده «پسرفت جایگاه اسرائیل در دولت آمریکا» است.
بر اساس این گزارش، دولتهای قبلی آمریکا هرگونه توافق هستهای با عربستان را به پیشرفت در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل منوط میکردند، در حالی که این شرط دیگر در توافق کنونی برقرار نیست. جداسازی پرونده برنامه هستهای عربستان از پرونده عادیسازی به معنای از دست دادن یکی از مهمترین برگهای فشاری است که تلآویو روی آن حساب میکرد تا ریاض را به برقراری روابط رسمی با خود وادار کند.
میخال یعاری تحلیلگر اسرائیلی متخصص امور کشورهای خلیج فارس، بر این باور است که از منظر این رژیم، این توافق یک اقدام بیسابقه به شمار میرود؛ چرا که به عربستان حق توسعه برنامه هستهای صلحآمیز را بدون پیوند دادن آن به هیچگونه پیشرفت سیاسی با اسرائیل اعطا میکند، امری که ممکن است انگیزه ریاض برای ورود به مسیر عادیسازی را کاهش دهد.
براساس تحلیل این پایگاه عربی، این توافق شامل بندهایی است که به عربستان اجازه میدهد پس از مطالعات مشترک با آمریکا، در شرایط خاصی امکان غنیسازی اورانیوم یا بازفرآوری پلوتونیوم را در داخل اراضی خود داشته باشد و این امر، علاوه بر ترتیبات نظارتی است که با ترتیبات تحمیلشده پیشین بر کشورهای دیگری مانند امارات تفاوت دارد.
به نوشته تحلیلگر سایت ناس، کارشناسان صهیونیست بر این باورند که این بندها ممکن است در آینده توانمندی فنی لازم را به عربستان اعطا کند که اگر این کشور تصمیم بگیرد به سوی برنامه هستهای نظامی تغییر مسیر دهد، بتواند از آن بهرهبرداری کند؛ هرچند که توافق تصریح میکند این پروژه برای اهداف صلحآمیز اختصاص یافته است.
براساس تحلیل مذکور، در مقابل، متخصصان خاطرنشان میکنند که این توافق فواید چشمگیری برای عربستان به همراه خواهد داشت؛ زیرا این کشور را قادر میسازد تا از طریق انرژی هستهای برق تولید کند که این امر اجازه میدهد مصرف نفت در داخل کشور کاهش یابد و صادرات آن افزایش پیدا کند.
در ادامه این گزارش آمده است که تحلیلگران هشدار دادند این توافق ممکن است دری را به روی مسابقه تسلیحاتی هستهای در خاورمیانه بگشاید، به ویژه در سایه اظهارات پیشین محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که در آنها مدعی شد اگر ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، سعودی نیز برای دستیابی به آن تلاش خواهد کرد. همچنین کارشناسان بر این باورند که هرگونه تحول از این دست ممکن است کشورهای دیگر در منطقه، مانند مصر و ترکیه را وادار کند تا خواستار برنامههای هستهای مشابهی شوند و این همان چیزی است که میتواند پیچیدگی صحنه امنیتی را در خاورمیانه افزایش دهد.
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