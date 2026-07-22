به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آسوشیتدپرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که این توافق ۳۰ ساله، زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان را فراهم می‌کند. همچنین بر اساس مفاد آن، پس از انجام مطالعات مشترک میان دو طرف، امکان احداث تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان نیز پیش‌بینی شده است. تاکنون کاخ سفید درباره این گزارش اظهار نظری نکرده است.

ادامه تلاش‌های واشنگتن برای همکاری هسته‌ای با ریاض

روزنامه وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که از این توافق خبر داد. پیش از این نیز دولت‌های دونالد ترامپ و جو بایدن در مقاطع مختلف تلاش کرده بودند زمینه انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به عربستان را برای استفاده در برنامه‌های غیرنظامی فراهم کنند.

همزمانی توافق با تحولات امنیتی منطقه

انتشار خبر این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که عربستان و پاکستان به‌تازگی توافق‌نامه همکاری دفاعی امضا کرده‌اند. این توافق پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای منعقد شد و توجه ناظران را به ابعاد امنیتی همکاری‌های ریاض و اسلام‌آباد جلب کرده است.

اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره بازدارندگی هسته‌ای

در همین راستا، وزیر دفاع پاکستان اخیراً اعلام کرده بود که در صورت ضرورت، ظرفیت هسته‌ای کشورش «در اختیار عربستان» خواهد بود؛ اظهاراتی که از سوی برخی تحلیلگران به‌عنوان پیامی بازدارنده به رژیم صهیونیستی تعبیر شد؛ رژیمی که به‌طور گسترده تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شود.

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