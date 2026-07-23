تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع لبنانی اعلام کردند روز چهارشنبه مناطق میان شهرک‌های «بیت یاحون» و «برعشیت»، همچنین «حداثا»، «مجدل زون»، «وادی الأسطبل» در حومه «حولا»، «کفرتبنیت»، «زوطر»، «بیت یاحون» و «کونین» شاهد چندین عملیات انفجاری بودند. همچنین پهپادهای رژیم صهیونیستی شهرک «النبطیه الفوقا» را هدف قرار دادند و حمله دیگری نیز به منطقه «الخردلی» در یک زمین باز انجام شد.

ادامه گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطق مرزی

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز طی چند نوبت ارتفاعات «علی الطاهر» را گلوله‌باران کرد. علاوه بر این، شهرک‌های «حولا»، «کفرتبنیت» و «حداثا» و منطقه «اسکندرونه» در حاشیه «البیاضه» نیز هدف آتش توپخانه قرار گرفتند.

تیراندازی و نفوذ نظامیان صهیونیست

در ادامه این تجاوزات، نظامیان صهیونیست با سلاح‌های سنگین شهرک «حداثا» را هدف تیراندازی قرار دادند. همچنین یک یگان نظامی این رژیم وارد شهرک «صربین» شد و همزمان اقدام به شلیک گسترده با تیربارهای سنگین کرد. عملیات تیراندازی و پاکسازی میدانی در شهرک «الخیام» و شلیک از موضع «رویسات العلم» به سمت حومه «کفرشوبا» نیز از دیگر اقدامات ثبت‌شده ارتش رژیم صهیونیستی بود.

استفاده از بمب‌های صوتی در مناطق مسکونی

بر اساس گزارش منابع محلی، نیروهای رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود، بمب‌های صوتی نیز در شهرک‌های «المنصوری» و «مجدل زون» پرتاب کردند. این حملات در حالی ادامه دارد که تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، همچنان نقض آشکار حاکمیت این کشور و مقررات بین‌المللی به شمار می‌رود.

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