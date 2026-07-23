به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوآل گوزنسکی» رئیس پیشین پرونده ایران و کشورهای خلیج فارس در شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در یادداشتی که پایگاه عبری‌زبان «واللا» منتشر کرد، نوشت توافق هسته‌ای احتمالی میان آمریکا و عربستان باید موجب نگرانی جدی اسرائیل شود. به گفته وی، اگر واشنگتن امتیازات هسته‌ای مورد نظر ریاض را بدون پیشرفت در روند عادی‌سازی روابط با تل‌آویو اعطا کند، اسرائیل با افزایش تهدیدهای راهبردی مواجه خواهد شد، بدون آنکه منفعت سیاسی مورد انتظار خود را کسب کند.

هشدار درباره پیامدهای اشاعه هسته‌ای در منطقه

گوزنسکی با بیان اینکه نگرانی اصلی، برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان نیست، بلکه احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به این کشور است، تأکید کرد چنین اقدامی می‌تواند به یک سابقه مهم در منطقه تبدیل شود. به اعتقاد وی، این روند الگوی امارات در صرف‌نظر از غنی‌سازی را تضعیف کرده و سایر کشورهای منطقه را نیز به مطالبه حقوق مشابه تشویق خواهد کرد؛ موضوعی که از نگاه او، استدلال آمریکا در مخالفت با غنی‌سازی ایران را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

توصیه به گفت‌وگوی محرمانه با واشنگتن

این مقام پیشین صهیونیست توصیه کرد تل‌آویو به جای رویارویی علنی با دولت آمریکا یا عربستان، از طریق گفت‌وگوهای محرمانه با واشنگتن تلاش کند شرایط توافق را به گونه‌ای تغییر دهد که مخاطرات آن کاهش یابد. وی بر ضرورت اعمال سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه، اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محدودیت در غنی‌سازی و بازفرآوری و تأمین سوخت هسته‌ای از منابع خارجی تأکید کرد.

عادی‌سازی روابط؛ مطالبه اصلی تل‌آویو

گوزنسکی در پایان با اشاره به اینکه احتمال جلوگیری کامل از توافق آمریکا و عربستان اندک است، پیشنهاد کرد رژیم صهیونیستی به جای مخالفت مطلق، تلاش کند عادی‌سازی روابط با عربستان را دوباره به محور اصلی این توافق تبدیل کند. وی مدعی شد اجرای برخی اقدامات در پرونده فلسطین همراه با حمایت آمریکا، می‌تواند زمینه شکل‌گیری توافقی سه‌جانبه را فراهم کند؛ توافقی که علاوه بر منافع واشنگتن و ریاض، منافع تل‌آویو را نیز تأمین کند.

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