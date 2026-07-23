صنعا از تشدید محاصره دریایی عربستان خبر داد؛ احتمال توقف صادرات نفت ریاض

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن برای سومین روز متوالی فشار بر خطوط کشتیرانی مرتبط با عربستان در دریای سرخ را ادامه دادند؛ اقدامی که به گزارش منابع یمنی، موجب اختلال در زنجیره تأمین بنادر جده و ینبع شده است. همزمان، برخی شرکتهای کشتیرانی آسیایی برای جلوگیری از مواجهه با عملیات یمن، مسیر دماغه امید نیک را جایگزین دریای سرخ کردهاند. بر اساس این گزارش، صنعاء در حال بررسی اجرای مرحله دوم محاصره است؛ مرحلهای که شامل ممنوعیت عبور همه کشتیهای عازم بنادر عربستان، صرفنظر از تابعیت آنها، خواهد بود.
هشدار انصارالله درباره صادرات نفت عربستان
«حزام الأسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، با اشاره به تلاش عربستان برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین، اعلام کرد تصور ریاض مبنی بر تداوم صادرات نفت از مسیر دریای مدیترانه، «اشتباهی بزرگ» است. وی تأکید کرد اقدامات بعدی نیروهای یمنی ممکن است «شیر نفت را از اساس ببندد»؛ اظهاراتی که از احتمال هدف قرار گرفتن خط لوله «شرق ـ غرب» و توقف کامل صادرات نفت از بندر ینبع حکایت دارد.
کاهش تردد کشتیها و افزایش اختلال در کشتیرانی
بر اساس دادههای پایگاه رصد دریایی «مارین ترافیک»، شمار کشتیهای عبوری به مقصد بنادر عربستان از تنگه بابالمندب از ۷۳ فروند به ۲۹ فروند کاهش یافته است. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد چهار کشتی دیگر نیز به شش شناوری که پیشتر از عبور آنها جلوگیری شده بود، اضافه شدهاند؛ از جمله دو نفتکش سعودی که ناچار شدند مسیر خود را به سمت کانال سوئز تغییر دهند. در مجموع، طی ۴۸ ساعت نخست اجرای تصمیم یمن، عبور ۱۰ شناور سعودی از بابالمندب متوقف شده است.
بازتاب جهانی در بازار انرژی
همزمان با ادامه انسداد تنگه هرمز و محدود شدن انتقال نفت عربستان از مسیر دریای سرخ، آثار این تحولات در بازار جهانی انرژی نیز نمایان شده است. قیمت نفت طی ساعات اخیر با رشد حدود چهار درصدی به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید و برخی تحلیلها از احتمال عبور آن از مرز ۱۰۰ دلار در روزهای آینده خبر میدهند. همچنین خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که نگرانی از حملات احتمالی و پیامدهای عبور از محاصره دریایی یمن، موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران به خرید نفت عربستان شده است.
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