به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدمیرهاشم حسینی در مراسم عزاداری شام شهادت امام حسن مجتبی علیهالسلام که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به عوامل غربت اولیای الهی، مجهولالقدر ماندن امام، جنگ رسانهای دشمن، تحریف معارف دینی و نفوذ جریانهای انحرافی را از مهمترین زمینههای تنهایی جبهه حق برشمرد و اظهار داشت: صلح امام حسن مجتبی علیهالسلام زمینهساز نهضت عاشورا و رسوایی بنیامیه بود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمیرهاشم حسینی با اشاره به آیات سوره مبارکه «الرحمن» بیان داشت: بر اساس روایات اهلبیت علیهمالسلام، مراد از «لؤلؤ و مرجان» در این آیات، وجود مبارک امام حسن و امام حسین علیهماالسلام است که به عنوان بزرگترین هدیه الهی به عالم بشریت عطا شدند. او همچنین توجه و توسل به حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف را زمینهساز بهرهمندی بیشتر از برکات معنوی، بهویژه در ایام اربعین، دانست.
حسینی مجهولالقدر ماندن امام را نخستین عامل غربت ولی خدا معرفی کرد و افزود: هرگاه جامعه از شناخت جایگاه حقیقی امام فاصله بگیرد، دشمن با بهرهگیری از جنگ رسانهای، تهمت، تخریب شخصیت و تحریف حقیقت، مسیر هدایت را هدف قرار میدهد و زمینه انزوای جبهه حق را فراهم میکند.
او با اشاره به نامه امیرالمؤمنین علیهالسلام به امام حسن مجتبی علیهالسلام پس از جنگ صفین خاطرنشان کرد: حضرت علی علیهالسلام در این نامه، امام حسن علیهالسلام را «تمام وجود» خود معرفی کردهاند؛ اما با وجود این جایگاه والا، عدهای با بیبصیرتی از پذیرش ولایت آن حضرت سرباز زدند و حتی به ساحت ایشان اهانت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه بنیامیه برای دور کردن مردم از اهلبیت علیهمالسلام از شیوههای مختلف بهره گرفت، تصریح کرد: جعل روایت، تحریف عقاید، شخصیتسازیهای کاذب، ترویج عرفانهای ساختگی و مقدسسازی افراد و مکانها، از مهمترین ابزارهای جریان باطل برای ایجاد انحراف در جامعه اسلامی بود.
او ادامه داد: امروز نیز برخی جریانها با ترویج آموزههای فاقد پشتوانه قرآنی و روایی، دستورالعملهای ساختگی و عرفانهای انحرافی در فضای مجازی، همان مسیر فاصله انداختن مردم از مکتب اهلبیت علیهمالسلام را دنبال میکنند و مؤمنان باید در برابر این جریانها هوشیار باشند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره کریمانه امام حسن مجتبی علیهالسلام اظهار داشت: لقب «کریم اهلبیت» جلوهای از سیره عملی آن حضرت در دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و گرهگشایی از مشکلات مردم است؛ سیرهای که باید بیش از گذشته برای جامعه و نسل جوان تبیین شود.
وی با تبیین فلسفه صلح امام حسن مجتبی علیهالسلام بیان داشت: صلح آن حضرت به معنای عقبنشینی از آرمانهای الهی نبود، بلکه زمینه رسوایی جریان نفاق، تربیت یاران وفادار و فراهم شدن بستر نهضت عاشورا را فراهم کرد و از همین رو، قیام سیدالشهدا علیهالسلام امتداد تدبیر حکیمانه امام حسن مجتبی علیهالسلام به شمار میآید.
حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت بصیرت در عصر غیبت، اشاره کرد: شناخت جریان حق، تمسک به قرآن و اهلبیت علیهمالسلام، پرهیز از گرفتار شدن در دام جریانهای تحریفگر و حمایت از جبهه ولایت از مهمترین وظایف مؤمنان در دوران غیبت حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف است.
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