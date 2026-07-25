طالبان ۲۵.۶ جریب زمین دو شهرک در کابل را «امارتی» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور قضایی طالبان روز شنبه، سوم مرداد، اعلام کرد که ۲۵.۶ جریب زمین شهرک‌های «کستومایز» و «رستم حیدری» در شهر کابل، پس از بررسی اسناد و مدارک، «امارتی» یا متعلق به دولت تثبیت شده است.

براساس اعلامیه این وزارت، زمین‌های موردنظر در ناحیه‌های چهارم و هفدهم کابل قرار دارند. «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده» پس از بررسی اولیه، پرونده را به دادگاه اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های دولتی در حوزه مرکزی فرستاده است.

دادگاه طالبان پس از بررسی اسناد متصرفان، اطلاعات دفاتر معاملات ملکی و مدارک ادارات مربوط، به این نتیجه رسیده است که زمین‌های یادشده پیش‌تر استملاک و در اسناد شهرداری کابل به نام دولت ثبت شده بود.

براساس مقررات طالبان درباره فروش و توزیع زمین‌های دولتی، زمین‌های شهرک‌های مسکونی که دولتی تشخیص داده شوند، ممکن است بار دیگر به افرادی فروخته شوند که در حال حاضر آن‌ها را در تصرف دارند. به این ترتیب، برخی خریداران ممکن است برای حفظ املاکی که پیش‌تر از اشخاص دیگری خریده‌اند، ناچار به پرداخت دوباره بهای زمین شوند.

وزارت امور قضایی طالبان می‌گوید روند شناسایی و بازپس‌گیری زمین‌های دولتی در سراسر افغانستان ادامه دارد و طی نزدیک به چهار سال گذشته، بیش از چهار میلیون جریب زمین را دولتی تشخیص داده است؛ آماری که به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است.

این وزارت حدود ۱۰ روز پیش نیز پس از بررسی بیش از هزار جریب از زمین‌های شهرک «غیبی‌بابا» در کابل، ۵۳۲.۱۱ جریب آن را دولتی اعلام کرده بود. تداوم این روند، مسئله اعتبار اسناد خریدوفروش و آینده حقوقی املاک هزاران خانواده ساکن شهرک‌های ایجادشده در دوره‌های گذشته را به یکی از نگرانی‌های جدی در کابل تبدیل کرده است.

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