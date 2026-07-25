به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام حمید احمدی در برنامه «به خانه بر میگردیم» شبکه تهران با اشاره به حضور گسترده خانواده‌ها در پیاده‌روی اربعین، افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت میلیونی زائران را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند و حدود ۴۰ درصد از این جمعیت بانوانند؛ بانوانی که بسیاری از آنان در کنار مادران و خواهران خود در این سفر حضور می یابند.

وی به نقش مهم خانواده‌های عراقی در فراهم‌سازی بسترهای اسکان و پذیرایی از زائران اشاره و تصریح کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر ایرانی در منازل مردم عراق اسکان یافتند.

احمدی در ادامه از نرم‌افزار «موکب» به عنوان بستری برای ثبت‌نام خانواده‌های ایرانی جهت اسکان در خانه‌های عراقی یاد کرد و گفت: در بسیاری از این خانه‌ها امکانات زیادی همچون محل استحمام، شتشوی لباس و خدمات پذیرایی برای زائران فراهم است.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: اربعین فرصتی برای همدلی است، سفری که خانواده‌ها فرصت خوبی برای کنار هم بودن پیدا می‌کنند و زمینه‌ای برای تمرین زندگی جمعی، مراقبت از یکدیگر، احترام به بزرگ‌ترها و توجه به کودکان و افراد کم‌توان است.

وی همچنین بر اهمیت تعاملات فرهنگی میان زائران ایرانی و خانواده‌های میزبان عراقی تأکید کرد و از ابتکارهایی مانند «لواء الخدمة الحسینیه» برای خدمت رسانی مردم عراق به زائران و طرح «تکریم» کمیته فرهنگی اربعین برای قدردانی از میزبانان عراقی یاد کرد.

حجت الاسلام احمدی زائران را به رعایت آداب میزبانی، کوتاه کردن زمان اقامت در منازل مردم عراق و کمک به امور خانه‌های میزبانان توصیه کرد و گفت: اربعین صحنه‌ای برای تربیت اجتماعی، تقویت فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی و تعمیق روابط مردمی میان ملت ایران و عراق است.

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