به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین راجی در دومین شب از سلسله سخنرانی‌های خود در حرم مطهر بانوی کرامت با تبیین «مکتب رشد» در اندیشه رهبر شهید، یکی از مهم‌ترین عوامل تعالی ملت ایران را شناخت نقشه‌های دشمن و خنثی‌سازی آن‌ها دانست و تأکید کرد: ملت ایران با بصیرت و حضور آگاهانه خود، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشته است.

وی اظهار داشت: رهبر شهید با تربیت نسلی مقاوم و بصیر، زمینه رشد و تعالی ملت را فراهم کرد و همین تربیت موجب شد مردم در بزنگاه‌های حساس، محاسبات دشمن را بر هم بزنند.

راجی با اشاره به برخی اسناد و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی، بیان داشت: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد آشوب داخلی و فشارهای خارجی می‌توانند نظام اسلامی را با بحران مواجه کنند، اما حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان، این طراحی‌ها را ناکام گذاشت.

وی تغییر سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن برای تضعیف جوامع اسلامی دانست و افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه جامعه‌ای از ارزش‌های دینی فاصله گرفته و به سمت فساد و بی‌بندوباری سوق داده شده، زمینه نفوذ و سلطه دشمن نیز فراهم شده است.

راجی با اشاره به وقایع دوران بنی‌امیه خاطرنشان کرد: حاکمان اموی با ترویج فساد اخلاقی، سرگرم‌سازی جامعه و دور کردن مردم از معارف اهل‌بیت(ع)، بستر غربت امامان معصوم(ع) را فراهم کردند و امروز نیز جریان استکبار همان سیاست را با ابزارهای نوین دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه سبک زندگی غربی آسیب‌های فراوانی برای نهاد خانواده به همراه داشته است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ برهنگی، ابتذال و بی‌بندوباری از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای سست کردن بنیان خانواده و از بین بردن روحیه مقاومت در میان ملت‌هاست.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با استناد به روایتی از امام باقر(ع)، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شیوه‌های شیطان برای انحراف انسان، گسترش شهوات و کشاندن جامعه به فساد است و دشمنان نیز از همین مسیر برای تضعیف امت اسلامی بهره می‌برند.

وی ادامه داد: دشمن در دهه‌های اخیر با استفاده از رسانه‌ها، محصولات فرهنگی و فضای مجازی، تلاش کرده است جوانان را از هویت دینی و فرهنگ مقاومت دور کند، اما هر جا بصیرت دینی و هدایت عالمان ربانی وجود داشته، این نقشه‌ها با شکست روبه‌رو شده است.

راجی با تأکید بر مسئولیت همگانی در پاسداری از ارزش‌های دینی، خاطرنشان کرد: انجام فعالیت‌های فرهنگی وظیفه همه مؤمنان است و در کنار آن، مسئولان نیز باید با اشاعه فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی مقابله کرده و از سلامت فرهنگی جامعه صیانت کنند.

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