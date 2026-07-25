به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بلومبرگ گزارش داد که هم‌زمان با توقف روند تصویب بسته جدید هزینه‌ای در کنگره، دولت آمریکا به‌دنبال کمبود منابع مالی در ادامۀ جنگ‌افروزی‌های خود در خاورمیانه به دنبال منابع مالی تازه است.

به گزارش بلومبرگ، در واشنگتن رایزنی‌هایی درباره چگونگی تأمین هزینه‌های این عملیات در جریان است؛ چراکه توافق بر سر بسته جدید تخصیص بودجه با دشواری‌هایی مواجه شده است. در نتیجه، کاخ سفید ناچار شده مسیرهای جایگزین برای دستیابی به منابع مالی مورد نیاز را بررسی کند.

این رسانه همچنین نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون تلاش چشمگیری برای متقاعد کردن قانون‌گذاران به منظور حمایت از تخصیص بودجه اضافی انجام نداده است.

پیش‌تر نیز پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در اظهاراتی در سنا مدعی شده بود که هزینه‌های واشنگتن برای عملیات نظامی علیه ایران حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از آنچه کارشناسان آمریکایی به‌آن اذعان دارند، می‌باشد.

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