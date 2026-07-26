به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه ایران در وضعیت «تعلیق» قرار گرفته و هم‌زمان، اختلاف‌نظرها و نگرانی‌ها در درون ساختار سیاسی و نظامی آمریکا درباره ادامه مسیر تنش با تهران افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و دن کِین، رئیس ستاد مشترک ارتش، در جریان نشستی که روز جمعه با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید برگزار شد، نسبت به خطر تشدید درگیری با ایران هشدار داده‌اند. به گفته منابع سی‌ان‌ان، این دو مقام همچنین درباره احتمال فرسایش ذخایر مهمات و هزینه‌های فزاینده هرگونه عملیات ممتد نظامی ابراز نگرانی کرده‌اند.

سی‌ان‌ان افزود که در این نشست، شماری از مسئولان آمریکایی درباره تبعات راهبردی ورود به یک درگیری گسترده‌تر نیز هشدار داده‌اند؛ موضوعی که به گفته این شبکه، باعث شده دلایل توقف یا تعلیق حملات آمریکا علیه ایران همچنان به‌طور کامل روشن نباشد.

در همین حال، کاخ سفید در بیانیه‌ای که سی‌ان‌ان به آن استناد کرده، مدعی شده که ترامپ همچنان راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به فعالیت‌های خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز خواهد ماند.

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