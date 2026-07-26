موکب حرم حضرت معصومه(س) آماده میزبانی ویژه از بانوان اربعینی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، در دیدار با آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در موکب عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده روی اربعین حسینی ضمن خیرمقدم به مدیر حوزههای علمیه، گزارشی از عملکرد، سابقه فعالیت و برنامههای توسعهای این موکب ارائه کرد.
مدیر موکب حرم بانوی کرامت با اشاره به آغاز فعالیت های خدمت رسانی موکب حرم مطهر از سال ۱۳۹۶ از توسعه خدمات و تکمیل زیرساختها به صورت مداوم طی این سالهای خبر داد و گفت: تلاش شده تمام نیازهای رفاهی و فرهنگی زائران در این موکب پیشبینی و در دسترس قرار گیرد. امسال یازدهمین سال متوالی است که افتخار خادمی و ارائه خدمت به زائران حسینی در این موکب را داریم.
محمودنژاد با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای تبیین مقام شهدای مقاومت گفت: در بخش فرهنگی موکب، ویژهبرنامهها و فعالیتهای تبیینی متعددی در خصوص سیره، مکتب و شهادت رهبر شهید پیشبینی شده و در حال اجراست تا زائران علاوه بر بهرهمندی از خدمات رفاهی، در جریان ابعاد معنوی و مبارزاتی محور مقاومت قرار گیرند.
وی با تاکید بر رویکرد ویژه موکب به حوزه بانوان تصریح کرد: با توجه به منتسب بودن این آستان به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از سال گذشته طرح و حرکت جدیدی تحت عنوان اردوی «دختران انقلاب» راهاندازی شد که هدف آن گسترش فرهنگ عفاف، حیا و نقشآفرینی دختران انقلاب است. خوشبختانه از سال گذشته شاهد حضور بسیار پرشور و پررنگ بانوان و دختران در موکب آستان بودیم که این حرکت فرهنگی امسال نیز با قوت استمرار دارد.
مدیر موکب حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به استقبال چشمگیر زائران و محدودیتهای فضایی گذشته گفت: بهدلیل استقبال بینظیر مردم از استقرار در موکب منتسب به کریمه اهلبیت (س)، با مشکل کمبود فضا مواجه بودیم. برای حل این چالش، ساختمانی دو طبقه در بخش جلویی مجموعه احداث شد که تا حد زیادی فشار اسکان را کاهش داد.
وی درباره ظرفیت پذیرش موکب خاطرنشان کرد: در ساعات اوج شبانهروز، علاوه بر شبستانها، تمامی راهروها، پیادهراهها و محوطه موکب مملو از زائران است و این مجموعه بهطور شبانهروزی ظرفیت پذیرش و اسکان حدود ۶ تا ۷ هزار زائر را دارد.
محمودنژاد در پایان با اشاره به درخواستهای فراوان خانوادهها برای اسکان بانوان در این موکب گفت: بسیاری از زائران تمایل دارند به دلیل امنیت و فضای معنوی موجود، همسر و خانواده خود را در موکب آستان مستقر کنند. این حجم از استقبال، مسئولیت ما را سنگینتر میسازد و به همین منظور برنامهها و طرحهای توسعهای جدیدی برای افزایش ظرفیت خدمترسانی در دست پیشبینی و اجرا داریم.
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