به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی در دیدار با هادی محمودنژاد مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، با اشاره به جایگاه جهانی شهر قم، اظهار داشت: علما و مبلغان دینی خارج کشور از قم به عنوان مرکز نشر علوم و معارف شیعه یاد می کنند. حوزه‌های علمیه و شهر قم امروز مرجع علمی و فرهنگی جهان تشیع هستند و آثار این مکتب در دورترین نقاط جهان نیز قابل مشاهده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای زن در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: برای شناخت منزلت زن در مکتب اهل‌بیت(ع)، همین بس که هویت و اعتبار شهر قم با وجود نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) گره خورده است. عظمت معنوی، علمی و فرهنگی قم از برکت حضور این بانوی بزرگوار است و این حقیقت، بیانگر نگاه متعالی اسلام به جایگاه زن و نقش بانوان در شکل‌گیری تمدن اسلامی است.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر جایگاه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و رسالت خادمان آن در ایام اربعین، خدمت در موکب این آستان را نعمتی بزرگ برشمرد و گفت: کسانی که توفیق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را با نام و پرچم حضرت معصومه(س) یافته‌اند، باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانند؛ زیرا این خدمت، فضیلتی بزرگ و سرمایه‌ای معنوی برای دنیا و آخرت است.

وی خاطرنشان کرد: خادمان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نمایندگان این حرم نورانی در مسیر پیاده‌روی اربعین هستند و شایسته است با رفتار کریمانه، اخلاق نیکو، تکریم زائران و خدمت صادقانه، جلوه‌ای از فرهنگ اهل‌بیت(ع) و جایگاه رفیع شهر قم را به نمایش بگذارند.

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