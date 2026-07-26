ترامپ به دست مردم آمریکا سقوط خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، در سخنانی در شهر لاهور با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان، نسبت به تشدید بحران انسانی در این کشور هشدار داد و گفت: مردم لبنان در پی بمبارانهای مستمر و محاصره، با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای اساسی روبهرو هستند.
وی اظهار داشت: همانگونه که امت اسلامی در قبال بحران غزه سکوت کرد، اکنون نیز در برابر رنج مردم لبنان نقش مؤثری ایفا نمیکند.
این عالم پاکستانی افزود: لبنان بیش از هر زمان دیگری به کمکهای غذایی و دارویی نیاز دارد و باید راهکارهای عملی برای رساندن کمکهای مردم پاکستان به ملت مظلوم لبنان فراهم شود.
نقوی افزود: مردم پاکستان همواره در کنار ملتهای مظلوم ایستادهاند و امروز نیز، به استثنای جریانهای تفرقهافکن و تکفیری، از مردم فلسطین، غزه، یمن، ایران و لبنان حمایت میکنند.
وی همچنین گفت: تلاشها برای نابودی حزبالله همچنان ادامه دارد و در این مسیر از گروه داعش، برخی جریانهای منطقهای و عوامل مستقر در سوریه استفاده میشود.
رئیس جنبش بیداری امت مصطفی در پایان سخنان خود با اشاره به رئیسجمهور آمریکا گفت: از نظر من، سقوط دونالد ترامپ قطعی و نزدیک است. سیاستها، ظلم و رفتارهای غیرانسانی او موج گستردهای از نارضایتی را در داخل آمریکا ایجاد کرده و در نهایت، ترامپ به دست خود مردم آمریکا از صحنه کنار خواهد رفت.
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