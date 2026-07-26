به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تسویکا حاییموویچ، فرمانده پیشین سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی به بررسی توانمندی‌های نظامی ایران و اشتباهات ارزیابی غرب پرداخت.

حاییموویچ اعتراف کرد که تل‌آویو و واشنگتن در ارزیابی توانمندی‌های نظامی و ظرفیت ایران برای بازسازی سریع قدرت خود دچار اشتباه شده‌اند و حملات اخیر ایران، خلاف برآوردهای پیشین را ثابت کرده است.

این فرمانده پیشین صهیونیست گفت که با وجود ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر نابودی ۹۲ درصد توان موشکی ایران، تهران طی دو هفته گذشته موفق شده است سامانه‌های دفاعی آمریکا را پشت سر گذاشته و ۹ پایگاه نظامی واشنگتن در نقاط مختلف خاورمیانه را هدف قرار دهد.

حاییموویچ با برشمردن سه مؤلفه اصلی توان نظامی ایران، گفت: آمادگی بالای سامانه‌های موشکی و پهپادی، عملکرد مؤثر سیستم فرماندهی و کنترل و سرعت بالای بازیابی توان رزمی پس از حملات از مهم‌ترین قابلیت‌هایی است که ایران همچنان حفظ کرده است.

وی افزود که فاصله زمانی بسیار کوتاه میان حمله آمریکا و پاسخ ایران نشان می‌دهد سیستم فرماندهی و کنترل ایران همچنان فعال و کارآمد هستند.

وی با اشاره به شلیک بیش از ۶۰ موشک بالستیک ایران به سمت اردن، به‌ویژه منطقه العقبه و پایگاه مشترک آمریکا و اردن در الأزرق، تصریح کرد که کشوری که حتی پیش از آغاز یک جنگ فراگیر قادر به شلیک چنین حجمی از موشک‌ها است، بدون تردید سریع‌تر از آنچه غرب تصور می‌کند توان خود را بازسازی می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اشتباهات راهبردی گذشته، اذعان کرد: ما طی سه سال گذشته بارها توان دشمن و ظرفیت آن برای بازیابی قدرت را دست‌کم گرفته‌ایم؛ همان اشتباهی که درباره حماس و حزب‌الله مرتکب شدیم و اکنون نیز در قبال ایران با آن مواجه هستیم.

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