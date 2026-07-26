به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در گفتوگو با الجزیره به تشریح مواضع این کشور درباره تحولات منطقه، روابط با کشورهای همسایه و پروندههای داخلی پرداخت.
الشرع در این گفتوگو تأکید کرد که سوریه به دنبال هیچگونه اقدام نظامی در داخل لبنان نیست و به همراه دولت لبنان در تلاش برای یافتن راه حلهایی است که منجر به ایجاد امنیت در این کشور شود.
وی افزود: راه حل در لبنان لزوماً امنیتی نیست و به دنبال یافتن راه حل فراگیر برای بحران هستند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه هرج و مرج در لبنان به طور مستقیم به سوریه بازتاب خواهد داشت.
رئیس دولت موقت سوریه گفت: دولت سوریه از انحصار سلاح در دست دولت لبنان و تصمیمگیری درباره جنگ یا صلح منحصراً توسط این دولت حمایت میکند.
الشرع گفت که سوریه نگران گسترش دایره جنگ در منطقه است و از درگیری با اسرائیل اجتناب میکند و منفعتی در این درگیری نمیبیند.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت برخی از کشورها تلاش میکنیم. اگر توافق امنیتی با اسرائیل موفقیتآمیز باشد، مقدمهای برای یک صلح فراگیر بدون کوتاه آمدن از حق سوریه در حاکمیت بر جولان اشغالی خواهد بود.
الشرع در ادامه گفت: برداشتن تحریمهای اقتصادی سوریه بدون خط خوردن نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم بیفایده خواهد بود.
وی در بخش دیگری گفت: در اجرای توافق با کردها، کندی و تعلل وجود دارد اما همچنان روی آن حساب باز کردهاند.
رئیس دولت موقت سوریه همچنین تأکید کرد: برای مدیریت پرونده مفقودین بر اساس استانداردهای بینالمللی و با همکاری کشورهایی که تجربه دارند، کمیته تشکیل دادهاند.
احمد الشرع در بخش دیگری از این مصاحبه خاطرنشان کرد: روابط دمشق با عراق شاهد بهبودی مداوم است.
وی همچنین اظهار کرد که دمشق به رایزنی با روسها درباره آینده پایگاههای نظامی این کشور در سوریه پایان نداده است.
الشرع گفت که تحقیقات درباره حادثه تصادف اخیر در دیرالزور ادامه دارد و احتمال میرود که این اتفاق عادی و طبیعی باشد.
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