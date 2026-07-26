سند ملی زیارت پس از دو سال کار کارشناسی به مراحل نهایی رسید/ تأکید بر ماهیت مردمی زیارت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و هشتاد و پنجمین نشست مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌صورت حضوری و مجازی با حضور اعضای شورا و با موضوع بررسی پیش‌نویس سند ملی زیارت برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی، با اشاره به روند تدوین سند ملی زیارت گفت: «این سند حاصل نزدیک به دو سال کار کارشناسی مستمر، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، بررسی اسناد مرتبط و بهره‌گیری از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی، آستان‌های مقدس و صاحب‌نظران حوزه زیارت است.»

وی با تأکید بر اینکه سند ملی زیارت باید نقش و تکلیف حاکمیت، مردم و خیرین را به‌صورت شفاف تبیین کند، افزود: «بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه متدینان در خارج از کشور، از الزامات تحقق اهداف این سند است و دولت، مردم و خیرین باید در جایگاه واقعی خود و در کنار یکدیگر ایفای نقش کنند، نه در تقابل با هم. زیارت ماهیتی مردمی دارد و نباید به گونه‌ای تنظیم شود که صرفاً امری دولتی تلقی شود؛ بلکه دولت باید خود را در خدمت آستان‌های مقدس و تسهیل هرچه بهتر امر زیارت بداند.»

پارسانیا همچنین بر ضرورت نگاه جامع به فرآیند زیارت از مبدأ تا مقصد و سپس تا مبدأ، هماهنگی با شهرهای زیارتی از جمله مشهد مقدس و عتبات عالیات، استفاده از ظرفیت آستان‌های مقدس و اخذ نظر تولیت این اماکن پیش از تصویب نهایی سند تأکید کرد.

در ادامه نشست، اعضای شورای تخصصی حوزوی با تأکید بر ملی و بین‌المللی بودن موضوع زیارت، خواستار توجه بیشتر به جایگاه بودجه زیارت، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت محتوای فرهنگی و معنوی زیارت و حفظ جایگاه جریان‌های مردمی شدند. همچنین اعضا بر ضرورت بازنگری در مبانی، اصول، ارزش‌ها، سیاست‌ها و شاخص‌های سند و تبیین دقیق‌تر نسبت میان حاکمیت، آستان‌های مقدس و سایر ذی‌نفعان تأکید کردند.

در بخش دیگری از جلسه، تدوین‌کنندگان پیش‌نویس سند ملی زیارت با تشریح رویکردهای این سند گفتند که هدف اصلی آن، تبیین نسبت حاکمیت با سایر ذی‌نفعان حوزه زیارت و صیانت از هویت زیارت در برابر چالش‌هایی همچون غلبه نگاه صرف گردشگری است. به گفته آنان، در این سند عناصر اصلی زیارت شامل زائر، زیارتگاه، خادمان، شهرهای زیارتی، شهرهای مسیر و فرآیند زیارت مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.

سند ملی زیارت با هدف ارتقای جایگاه شهرهای زیارتی به الگوهای موفق در جهان اسلام، به دنبال استقرار نظام حکمرانی یکپارچه، هوشمند و مردم‌محور در حوزه زیارت است. این سند ضمن تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، بر تقویت ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی زیارت و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، خیرین و آستان‌های مقدس تأکید دارد.

در پیش‌نویس این سند، زیارت به‌عنوان یک جریان تمدن‌ساز و فراتر از یک سفر مذهبی مورد توجه قرار گرفته و راهبردهایی همچون ارتقای تجربه معنوی زائران، تقویت روایتگری نوین زیارت، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و افزایش مشارکت مردمی برای تحقق اهداف این حوزه پیش‌بینی شده است.

این سند پس از تأیید در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تصویب به مجمع ارسال می‌شود.

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