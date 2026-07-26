به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان کریاکو، تحلیلگر امنیتی و کارشناس امور اطلاعاتی، در اظهاراتی صریح درباره وضعیت فعلی سازمان سیا، تأکید کرد که این سازمان تحت تأثیر لابی‌های صهیونیستی قرار گرفته است.

کریاکو در این اظهارات گفت: تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که سازمان سیا در حال حاضر برای اسرائیل کار می‌کند و نه برای آمریکا.

وی در تحلیل تغییرات ساختاری این سازمان اظهار داشت: زمانی که افرادی مانند مایک پمپئو که یکی از برجسته‌ترین صهیونیست‌های کنگره بود در سطوح بالای سیا حضور می‌یابند، سیاست‌گذاری‌ها توسط آنها هدایت می‌شود؛ در حالی که طبق تعریف، سیا باید یک سازمان پشتیبان برای اجرای سیاست‌ها باشد، نه نهادی که سیاست‌گذار باشد.

کریاکو با اشاره به پیشینه این سازمان افزود: از نظر تاریخی، سازمان سیا در برابر برخی مواضع اسرائیل مقاومت می‌کرد، اما با تغییرات اخیر و حضور چهره‌هایی چون پمپئو، تمام این روند دگرگون شده است.

این تحلیلگر امنیتی همچنین به نقش لابی‌های مالی اشاره کرد و گفت: وقتی فشار مداوم از سوی کنگره وجود دارد و تقریباً تمام نمایندگان از "ایپک" (AIPAC) حمایت مالی دریافت می‌کنند و کسانی که از خط‌مشی این لابی پیروی نکنند در انتخابات مقدماتی حذف می‌شوند، استقلال سازمان‌های اطلاعاتی از بین می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، سازمان‌ها در نهایت متوجه می‌شوند که در واقع برای اسرائیلی‌ها کار می‌کنند.

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