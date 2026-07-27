مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز؛ ۶ کشتی متخلف به مسیر امن بازگردانده شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آگاه اعلام کرد: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مردادماه، ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود و همچنین با تحریک ارتش کودک‌کش و تروریستی آمریکا، قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند.

وی افزود: یکی از این کشتی‌ها دچار حادثه شد و سایر کشتی‌ها تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس بازگردانده شدند.

این مقام آگاه تأکید کرد: همان‌گونه که پیش از این نیز اعلام شده بود، مسیر تردد در تنگه هرمز، مسیر مشخص‌شده است و سایر مسیرها آلوده بوده و راه به جایی نخواهد برد.

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