به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) و با همکاری شورای زنان کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین، وبینار بین‌المللی "بانوان و مسئولیت اربعینی در پرتو مثلی لا یبایع مثله"، روز یکشنبه 4 مرداد 1405 برگزار شد.

در این نشست حدود 50 نفر از بانوان علاقمند از کشورهای لبنان، یمن، بحرین، عراق، سوریه، تونس، سنگال، نیجر، مالی، هندوستان، پاکستان، اندونزی، آرژانتین، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، نروژ، کوزوو، ایتالیا حضور داشتند.

شایان ذکر است دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین علیه السلام به زبان فارسی، خانم مروة کاظم لبنان به زبان عربی، خانم آمنه رباب پاکستان به زبان انگلیسی، زینب الدیلمی یمن به عربی، سنبل هدی نقوی هندوستان انگلیسی، و خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) به زبان انگلیسی به ارائه سخنرانی و نقطه نظرات خود درخصوص موضوع برنامه پرداختند.

لازم به ذکر یادآوری است خانم دکتر الهام شاکری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مقاومت بعنوان مجری برنامه صحبت‌های سخنرانان را در صورت نیاز به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی ترجمه کرد.

خانم مروة کاظم از لبنان با تبیین اصل «مثلی لا یبایع مثله»، آن را اعلامیه‌ای همیشگی برای رد هرگونه انحراف فکری و ظلم دانست و به ایستادگی مردم لبنان در برابر استکبار و حمایت از غزه اشاره نمود.

وی با الگوبرداری از حضرت زینب(س)، نقش زن را از فداکاری فیزیکی به مسئولیت انتقال پیام و ساخت آگاهی پیوند داد و تأکید کرد که مسئولیت اربعین با پایان زیارت خاتمه نمی‌یابد، بلکه با تربیت فرزندان و حفظ خانواده در برابر انحرافات فرهنگی آغاز می‌شود.

وی همچنین تجربه‌ی خود را در زمینه‌های آرشیو، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی را ابزارهای معاصر برای حفظ رسالت حسینی معرفی کرد. در نهایت، او با تمثیل از فداکاری زنان لبنانی در برابر دشمن، زن «اربعینی» را کسی دانست که با علم در برابر جهل و با خدمت در برابر خودخواهی، کربلا را در اخلاق و رفتار خود جاری می‌سازد.

خانم آمنه رباب از پاکستان، با تأکید بر ایستادگی در برابر ظلم جهانی و رد توهم انزوا، به بازخوانی رسالت زنان مسلمان در عصر معاصر با الهام از میراث حضرت زینب (س) پرداخت.

وی اربعین را مانیفست فیزیکی تمدن آینده و گامی عملی به سوی هدایت معصوم و زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان (عج) معرفی کرد. وی همچنین با ارائه یک راهبرد چهارمرحله‌ای برای مقابله با جریان‌های فکری حاکم، بر لزوم تمرکز بر «اقدام عملی»، «ایجاد شبکه‌های مشاوره‌ای»، «استقلال اقتصادی و دیجیتال» و «ارتقای آگاهی فکری خانواده و جامعه» تأکید نمود و این وظایف را راهی برای پیشبرد هدف نهایی یعنی فرج جهانی دانستند.

خانم زینب الدیلمی از یمن، با تبیین نبرد رادیکال میان حق و باطل، بر نقش محوری و تأثیرگذار زنان در مدیریت بحران‌ها و ساخت آگاهی تأکید کرد.

وی با استناد به اصل «مثلی لا یبایع مثله»، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و لابی صهیونیستی را یک ضرورت دانست و زن مقاوم را سازندۀ اصلی پیروزی معرفی نمود.

او با ستایش نقش استثنایی مادران شهدا و فداکاری زنان یمنی در عرصه‌های آموزش، پزشکی، رسانه و حمایت مالی از جبهه‌ها، آن‌ها را الگوی صبر و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی و جنگ‌های نرم دانست. همچنین وی بر نقش مدارس قرآنی در حفظ آگاهی ایمانی خانواده‌ها و مصونیت دختران از انحرافات تأکید کرد.

در نهایت، وی بر لزوم برخورداری از «آگاهی، تربیت اخلاقی و جهاد در موضع» برای تحقق مسئولیت‌های زن مسلمان در برابر استکبار جهانی پافشاری نمود.

خانم سنبل هدی نقوی، از هندوستان با تبیین اصل «مثلی لا یبایع مثله»، بر عدم معامله بر سر حقیقت، عدالت و کرامت انسانی در برابر باطل و منافع دنیوی تأکید کرد.

وی با الگوبرداری از حضرت زینب (س)، زن مؤمن را نه یک شاهد ساده، بلکه رهبر، آموزگار و مدافع شجاع حقیقت معرفی نمود.

او حفظ ایمان و هویت اسلامی، گسترش آگاهی و معارف از طریق دانش و رسانه، و دفاع از عدالت و کرامت انسانی را به عنوان سه مسئولیت جهانی برای بانوان مسلمان برشمرد و اربعین را نمادی از وحدت و تحول معنوی دانست که بانوان را به پیام‌آوری ارزش‌های حسینی دعوت می‌کند.

در پایان، وی بر لزوم ایفای نقش مؤثر زنان در خانواده و جامعه به عنوان سفیران حقیقت و خدمت به بشریت پافشاری نمود.

خانم دکتر مینو اصلانی، مدیر بخش بانوان کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با پیشنهاد تغییر رویکرد از اجرای صرف برنامه‌ها به ایجاد «مرکز مطالعات و رصد بانوان اربعین»، بر ضرورت تولید دانش و سیاست‌گذاری علمی تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد که پژوهش‌ها از حالت کلیشه‌ای به سمت مسائل واقعی مانند هویت، سرمایه اجتماعی و کنشگری زنان تغییر جهت دهد. همچنین بر تبدیل اربعین به یک «آزمایشگاه نوآوری اجتماعی» برای پاسخ به چالش‌هایی نظیر جذب نسل Z، نقش‌آفرینی زنان روستایی و استفاده از هوش مصنوعی پافشاری نمود.

او ایجاد یک «بانک داده تخصصی بانوان اربعین» را زیرساخت حیاتی برای حکمرانی فرهنگی و تولید میراث ماندگار دانست. در نهایت، وی مدل نظری «بانوی زینبی کنشگر» را معرفی کرد که از معرفت عاشورایی، خروجی‌هایی چون مشارکت اجتماعی، روایتگری و تربیت نسل را برای شکل‌گیری «تمدن اربعینی» هدف قرار می‌دهد.

در پایان، خانم دکتر رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر اصل «مثلی لا یبایع مثله» استناد کرد که به ضرورت ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و حفظ کرامت انسانی تأکید می‌کند.

از دیدگاه وی، نقش محوری زنان در تمدن‌سازی، به‌ویژه با الگوبرداری از حضرت زینب (س)، نه یک نقش فرعی بلکه یک مسئولیت بنیادین برای هدایت جوامع است.

خانم رکن‌آبادی با اشاره به پیاده‌روی اربعین، مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف را نماد رهبری اخلاقی و خدمت به بشریت توصیف کرد و گفت: زنان باید در برابر بحران‌های جهانی، از الگوی موفقیت حسینی مثل عدالت و خدمت، به‌جای قدرت و ثروت استفاده کنند.

وی در پایان اظهار داشت: مقاومت نه بر پایه کینه، بلکه بر پایه حفظ عزت و امیدآفرینی برای جهان است.

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