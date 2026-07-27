سه اثر تخصصی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی درباره اربعین حسینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی سه عنوان کتاب تخصصی با محوریت زیارت اربعین و پیاده‌روی حسینی را بازنشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار داد.

نخستین اثر با عنوان «پیاده‌روی اربعین» به بررسی مهم‌ترین مباحث مرتبط با این آیین عظیم می‌پردازد. موضوعاتی همچون «سنت یا بدعت بودن پیاده‌روی اربعین»، «پیاده‌روی اربعین؛ شعائر دینی یا بدعت»، «پیاده‌روی اربعین و مسئله زمان و هزینه»، «ابعاد دینی و سیاسی پیاده‌روی اربعین» و «بازآفرینی نخستین زیارت اربعین» از جمله سرفصل‌های این کتاب است.

دومین کتاب با عنوان «حقوق اخلاقی زیارت اربعین» به تبیین وظایف و مسئولیت‌های اخلاقی زائران در قبال خانواده و جامعه اختصاص دارد. در این اثر، موضوعاتی مانند «رضایت همسر در قبولی زیارت اربعین»، «رضایت و اجازه همسر برای زیارت»، «تعارض زیارت با پرستاری از فرزند بیمار» و «لزوم تبعیت از قوانین در سفر اربعین» از منظر فقه و اخلاق اسلامی بررسی شده است.

سومین اثر با عنوان «اربعین حسینی از منظر روایات» با نگاهی حدیث‌پژوهانه، به جایگاه اربعین در معارف اهل‌بیت(ع) می‌پردازد. «پیاده‌روی اربعین در روایات»، «مقایسه ارزش حج و زیارت امام حسین(ع)»، «علت اختصاص اربعین به امام حسین(ع)» و «اعتبار زیارت اربعین» از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این کتاب به شمار می‌رود.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بازنشر این آثار، تلاش کرده است ضمن پاسخ‌گویی علمی و مستند به پرسش‌های رایج درباره اربعین، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران، پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان از منابع معتبر دینی را در آستانه این اجتماع بزرگ معنوی فراهم کند.

جهت دریافت فایل این آثار کلیک کنید:

سنت پیاده‌روی اربعین : mmps.ir/LhZiK

حقوق اخلاقی زیارت:mmps.ir/ajteM

اربعین از منظر روایات:mmps.ir/UtSEM

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