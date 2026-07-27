به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین تأکید کرد هر حکومتی که دین و کرامت انسانی را مورد توجه قرار ندهد، در ماهیت خود به دنبال از بین بردن دین از طریق تحریف آن و هدف قرار دادن عالمان دینی است.

وی در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اظهار داشت: افزایش رویارویی میان حاکمان و دین‌دارانی که در معرض تعرض و حمله قرار می‌گیرند، صاحبان دین را در برابر دو مسئولیت اساسی قرار می‌دهد؛ دفاع از قداست دین و دفاع از جان و حقوق خود، حتی اگر این مسیر با هزینه‌ها و فداکاری‌های بزرگی همراه باشد.

اظهارات شیخ قاسم همزمان با افزایش اقدامات سرکوبگرانه از سوی نظام آل‌خلیفه علیه شیعیان در بحرین مطرح شده است، اقداماتی که به بازداشت ده‌ها تن از عالمان دینی این کشور منجر شده است.

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