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آمادگی آستان علوی برای میزبانی میلیونی زائران اربعین

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
کد مطلب: 1845727
آمادگی آستان علوی برای میزبانی میلیونی زائران اربعین

آستان مقدس علوی از برنامه ویژه خود برای استقبال از میلیون‌ها زائری که در مراسم زیارت اربعین امام حسین(ع) شرکت می‌کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  جعفر البدیری، معاون رئیس بخش رسانه آستان مقدس علوی اعلام کرد: آستان علوی از ابتدای ماه صفر، با هماهنگی نهادهای دولتی و بهداشتی استان نجف اشرف، نیروهای خود را بسیج کرده است تا بهترین خدمات را ارائه داده، تجربه زائران را بهبود بخشد و فضای معنوی این زیارت را به جهان منتقل کند.

وی افزود: طرح امنیتی آستان علوی شامل همکاری گسترده با دستگاه‌های ذی‌ربط، استقرار تیم‌های تخلیه اضطراری و امدادرسانی فوری در اطراف آستان مقدس و مسیرهای منتهی به آن است.

البدیری ادامه داد: در بخش خدماتی نیز، فضاهای توسعه‌یافته آماده‌سازی شده، محل‌های توزیع آب آشامیدنی تجهیز شده و بخش‌های گسترده‌ای از اطراف آستان و صحن حضرت زهرا(س) سایه‌بان‌گذاری شده است. همچنین پنکه‌های مه‌پاش، آب خنک و دستگاه‌های سرمایشی در مناطق توسعه‌یافته و اطراف آستان برای رفاه زائران فراهم شده است.

وی درباره برنامه رسانه‌ای آستان علوی نیز گفت: یک طرح رسانه‌ای جامع از نخستین روز ماه صفر آغاز شده که شامل پخش زنده ۲۰ روزه از مسیرهای حرکت زائران از بصره تا کربلا، همچنین تولید برنامه‌ها، گزارش‌ها و روایت‌هایی با الهام از موکب‌ها و حضور زائران است.

معاون رئیس بخش رسانه آستان علوی خاطرنشان کرد: دامنه پوشش رسانه‌ای امسال گسترش یافته و مسیر کربلا ـ بغداد، همچنین پخش مستقیم از آستان علوی و مسیر نجف ـ کربلا را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: مرکز خبری و واحد تولید محتوای دیجیتال آستان علوی در حال تولید محتوای گسترده متناسب با ایام اربعین هستند که شامل کلیپ‌های راهنمایی، برنامه‌های عزاداری و گزارش‌های ویژه می‌شود. همچنین یک مرکز رسانه‌ای تخصصی در مدرسه غرویه برای استقبال از خبرنگاران و فراهم کردن امکانات لازم جهت پوشش رسانه‌ای زیارت در نجف اشرف افتتاح شده است.

البدیری با اشاره به آماده‌سازی مکان‌های مجهز به سیستم سرمایشی برای استراحت زائران گفت: تمامی فضاهای توسعه‌یافته، صحن شریف و صحن حضرت زهرا(س) با ظرفیت کامل در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و آب خنک، محل‌های استراحت و خدمات مورد نیاز نیز فراهم شده است.

وی همچنین اعلام کرد: میزبان زائران وابسته به آستان علوی، خدمات خود را از طریق بیش از ۹ موکب و محل ارائه خدمات در اطراف آستان مقدس ارائه خواهد کرد.

البدیری با اشاره به عملکرد سال گذشته این مجموعه گفت: میزبان زائران آستان علوی در سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار وعده غذایی میان زائران توزیع کرد و پیش‌بینی می‌شود تعداد وعده‌های ارائه‌شده در سال جاری افزایش یابد تا زمینه آسایش و خدمت‌رسانی بهتر به زائران فراهم شود.
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