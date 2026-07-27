آمادگی آستان علوی برای میزبانی میلیونی زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جعفر البدیری، معاون رئیس بخش رسانه آستان مقدس علوی اعلام کرد: آستان علوی از ابتدای ماه صفر، با هماهنگی نهادهای دولتی و بهداشتی استان نجف اشرف، نیروهای خود را بسیج کرده است تا بهترین خدمات را ارائه داده، تجربه زائران را بهبود بخشد و فضای معنوی این زیارت را به جهان منتقل کند.

وی افزود: طرح امنیتی آستان علوی شامل همکاری گسترده با دستگاه‌های ذی‌ربط، استقرار تیم‌های تخلیه اضطراری و امدادرسانی فوری در اطراف آستان مقدس و مسیرهای منتهی به آن است.

البدیری ادامه داد: در بخش خدماتی نیز، فضاهای توسعه‌یافته آماده‌سازی شده، محل‌های توزیع آب آشامیدنی تجهیز شده و بخش‌های گسترده‌ای از اطراف آستان و صحن حضرت زهرا(س) سایه‌بان‌گذاری شده است. همچنین پنکه‌های مه‌پاش، آب خنک و دستگاه‌های سرمایشی در مناطق توسعه‌یافته و اطراف آستان برای رفاه زائران فراهم شده است.

وی درباره برنامه رسانه‌ای آستان علوی نیز گفت: یک طرح رسانه‌ای جامع از نخستین روز ماه صفر آغاز شده که شامل پخش زنده ۲۰ روزه از مسیرهای حرکت زائران از بصره تا کربلا، همچنین تولید برنامه‌ها، گزارش‌ها و روایت‌هایی با الهام از موکب‌ها و حضور زائران است.

معاون رئیس بخش رسانه آستان علوی خاطرنشان کرد: دامنه پوشش رسانه‌ای امسال گسترش یافته و مسیر کربلا ـ بغداد، همچنین پخش مستقیم از آستان علوی و مسیر نجف ـ کربلا را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: مرکز خبری و واحد تولید محتوای دیجیتال آستان علوی در حال تولید محتوای گسترده متناسب با ایام اربعین هستند که شامل کلیپ‌های راهنمایی، برنامه‌های عزاداری و گزارش‌های ویژه می‌شود. همچنین یک مرکز رسانه‌ای تخصصی در مدرسه غرویه برای استقبال از خبرنگاران و فراهم کردن امکانات لازم جهت پوشش رسانه‌ای زیارت در نجف اشرف افتتاح شده است.

البدیری با اشاره به آماده‌سازی مکان‌های مجهز به سیستم سرمایشی برای استراحت زائران گفت: تمامی فضاهای توسعه‌یافته، صحن شریف و صحن حضرت زهرا(س) با ظرفیت کامل در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و آب خنک، محل‌های استراحت و خدمات مورد نیاز نیز فراهم شده است.

وی همچنین اعلام کرد: میزبان زائران وابسته به آستان علوی، خدمات خود را از طریق بیش از ۹ موکب و محل ارائه خدمات در اطراف آستان مقدس ارائه خواهد کرد.

البدیری با اشاره به عملکرد سال گذشته این مجموعه گفت: میزبان زائران آستان علوی در سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار وعده غذایی میان زائران توزیع کرد و پیش‌بینی می‌شود تعداد وعده‌های ارائه‌شده در سال جاری افزایش یابد تا زمینه آسایش و خدمت‌رسانی بهتر به زائران فراهم شود.

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