به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: راهپیمایی اربعین یک مسئله بزرگ انسانی و اخلاقی است که بر پایه عشق صادقانه به امام حسین(ع) و پیوند حقیقی با نهضت اصلاحی آن حضرت شکل گرفته است.

وی افزود: راز ماندگاری و گسترش جهانی اربعین در این است که این حرکت تنها یک مناسک دینی نیست، بلکه تجلی زنده عشق، وفاداری و پایبندی به ارزش‌های حق، عدالت و کرامت انسانی است.

شیخ حمودی با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف در کربلای معلی اظهار داشت: موج عظیم زائرانی که به سوی کربلا حرکت می‌کنند و روحیه ایثار، خدمت داوطلبانه و فداکاری که در این مسیر به چشم می‌خورد، بیانگر روح خلاق مردم عراق در ابراز محبت به امام حسین(ع) و افتخار آنان به خدمت‌رسانی به زائران آن حضرت است؛ صحنه‌ای بی‌نظیر که عالی‌ترین جلوه‌های همبستگی، اخلاص و همیاری انسانی را به نمایش می‌گذارد.

وی با دعا برای بهره‌مندی زائران از شفاعت امام حسین(ع)، تأکید کرد: پیام نهضت حسینی باید به مسئله‌ای مشترک برای همه مسلمانان تبدیل شود، زیرا مکتب امام حسین(ع)، مدرسه‌ای برای پایداری بر اصول، استواری در موضع‌گیری و شجاعت در مقابله با ظلم و استبداد است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد: عاشورا و اربعین در طول تاریخ، فرهنگ عزت، مقاومت و نفی تسلیم را در وجدان امت اسلامی نهادینه کرده‌اند.

شیخ حمودی همچنین نسبت به محدودیت‌ها و فشارهایی که علیه پیروان اهل‌بیت(ع) در بحرین اعمال می‌شود، ابراز تأسف کرد و گفت: جلوگیری از برگزاری شعائر دینی و فشار بر شیعیان بحرین اقدامی نگران‌کننده است و مسائل اجتماعی باید از مسیر گفت‌وگو و احترام به آزادی‌های دینی حل‌وفصل شود، زیرا سیاست‌های سرکوب تنها به تعمیق بحران‌ها می‌انجامد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اشاره کرد و آن را نشانه جایگاه ویژه وی در میان مردم دانست.

شیخ حمودی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، بیانگر وفاداری آنان به شخصیتی است که از نگاه آنان نماد احیای عزت امت اسلامی و تقویت اعتماد ملت‌ها به توانایی خود برای مقابله با چالش‌ها و دشمنان بود.

وی در پایان تأکید کرد: ملت‌ها همواره رهبرانی را جاودانه می‌کنند که به آنان امید، عزت و اعتمادبه‌نفس می‌بخشند.

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