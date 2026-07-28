کربلا به مناسبت اربعین تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نصیف الخطابی استاندار کربلا تصمیم گرفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و یکشنبه تعطیل رسمی باشد علاوه بر اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز توسط هیئت دولت تعطیل شده است.

پیش از این شورای استان نجف اشرف همزمان با نزدیک شدن به زیارت اربعین این استان را از روز سه‌شنبه (۲۸ ژوئیه) تا یکشنبه هفته آینده (۲ اوت) تعطیل رسمی اعلام کرد.

هیئت دولت عراق نیز تصمیم گرفت که روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آتی را به مناسبت بزرگداشت اربعین امام حسین (ع) تعطیل رسمی اعلام کند.

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