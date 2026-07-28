به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، تأکید کرد: بمبارانهای ائتلاف آمریکایی ـ سعودی علیه یمن و سالها محاصره این کشور، نتوانسته ملت یمن و نیروهای آن را از دفاع و توسعه توانمندیهای خود بازدارد.
الحوثی در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، بیان کرد: هرچه نبرد طولانیتر شود، ملت یمن و نیروهای مسلح آن قدرتمندتر شده و روند توسعه و پیشرفت آنان افزایش مییابد.
وی در پایان پیام خود تأکید کرد: ملت یمن به دشمنان وعدهای جز شکستی سخت و خفتبار، به اذن خداوند، نمیدهد.
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