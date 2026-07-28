نماز جمعه شجره طیبه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حاجعلیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در مراسم سالروز تأسیس نهاد نماز جمعه، با سپاس از خداوند به خاطر نعمت اسلام، ولایت، انقلاب اسلامی و نماز جمعه، گفت: نماز جمعه یکی از مصادیق «شجره طیبه» است که قرآن کریم از آن یاد کرده و امروز به برکت انقلاب اسلامی، ثمرات آن در سراسر جمهوری اسلامی ایران مشهود است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: نماز جمعه، نماز حکومت اسلامی و نماز امت و امامت است و به لطف خداوند، این نهال به درختی تنومند تبدیل شده که ریشه در باورهای مردم مؤمن و انقلابی دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود: امروز هیچ مرکز جمعیتی در کشور بدون نماز جمعه نیست؛ در حالی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر شهرها از این نعمت محروم بودند و این گسترش، از برکات انقلاب اسلامی، نفس امام راحل(ره) و خون مطهر شهداست.
قدردانی از خادمان نماز جمعه
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد نماز جمعه، از همه خادمان این عرصه در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: همه کسانی که در ساخت مصلاها، تشکیل ستادهای مردمی، فراهم کردن امکانات و برگزاری مستمر نماز جمعه نقش داشتهاند، شایسته تقدیر هستند.
وی افزود: نماز جمعه در همه سالهای پس از انقلاب، جز در مقاطعی محدود مانند دوران شیوع کرونا، بدون وقفه برگزار شده است و این استمرار، مرهون تلاشهای بیوقفه خادمان نماز جمعه است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین از مسئولان استان البرز و برگزارکنندگان همایش ستادهای نماز جمعه کشور در مصلای بزرگ کرج قدردانی و از امام جمعه کرج، حجتالاسلام حسینی همدانی، به دلیل میزبانی این برنامه تشکر کرد.
خدمت در نماز جمعه؛ نعمتی بزرگ
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با بیان اینکه همایش امسال، همایش شکرگزاری برای نعمت نماز جمعه و توفیق خدمت در آن است، اظهار کرد: ائمه جمعه، اعضای ستادها و یاران نماز جمعه از نعمت بزرگ خدمتگزاری به این فریضه الهی برخوردارند؛ نعمتی که هر اندازه شکر آن را به جا آوریم، باز هم از ادای حق آن ناتوان خواهیم بود.
وی با اشاره به مسئولیت ستادهای نماز جمعه گفت: این ستادها با محوریت امام جمعه، زمینه برگزاری نماز جمعه را فراهم میکنند و با آمادهسازی محیط، ساماندهی خدمات، مدیریت امکانات، برپایی میزهای خدمت، برنامهریزی فرهنگی و رسیدگی به امور اجرایی، در حقیقت به نیابت از صاحب اصلی نماز جمعه، حضرت ولیعصر(عج)، خدمتگزاری میکنند.
جذب نسل جدید؛ مهمترین مأموریت ستادهای نماز جمعه
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ارتباط با نسل جوان و نوجوان را از مهمترین وظایف ستادهای نماز جمعه دانست و گفت: هنر ستادهای نماز جمعه آن است که با اخلاق نیکو، روی خوش، ابتکار، خدمت صادقانه و ارتباط مستمر با مدارس و مراکز فرهنگی، زمینه حضور چهرههای تازه، بهویژه نسل جدید، را در نماز جمعه فراهم کنند.
وی با اشاره به فعالیت مهدهای آدینه افزود: خدمترسانی به کودکان و فراهم کردن فضایی مناسب برای حضور خانوادهها، از اقدامات ارزشمند ستادهای نماز جمعه است که موجب افزایش حضور مردم در این آیین عبادی ـ سیاسی شده است.
نماز جمعه؛ منشأ برکات مادی و معنوی
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به آثار حضور مردم در نماز جمعه گفت: اجتماع مؤمنان در نماز جمعه، موجب تقویت امید، انسجام، عزت و اقتدار جامعه اسلامی میشود و بر اساس وعده قرآن کریم، زمینه نزول برکات الهی از آسمان و زمین را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: نماز جمعه، سنگری مستحکم در برابر دشمنان است؛ حضوری که مسئولان را پاسخگوتر، خدمتگزاران را دلگرمتر و دشمنان را مأیوس و مرعوب میکند.
هنوز تا نماز جمعه تراز فاصله داریم
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر اینکه همه ظرفیتهای نماز جمعه هنوز در جامعه محقق نشده است، اظهار کرد: اگر از همه ظرفیتهای این فریضه الهی بهره گرفته شود، آثار بسیار گستردهتری در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معنوی نمایان خواهد شد.
وی افزود: استمرار انقلاب اسلامی و تداوم گفتمان انقلاب، تا حد زیادی مرهون نماز جمعه است؛ زیرا این تریبون، هر هفته بدون وقفه پیام انقلاب اسلامی را در سراسر کشور منتشر کرده است.
نقش «امام شهید» در گسترش نمازجمعه
حجت الاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به نخستین سالگرد روز نماز جمعه پس از شهادت «رهبر شهید انقلاب»، گفت: امسال نخستین سالی است که این مراسم بدون حضور ظاهری ایشان برگزار میشود.
وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، نقش اصلی در ساماندهی، توسعه، ساختارمند کردن و برنامهریزی نماز جمعه بر عهده امام شهید بود و بسیاری از ساختارهای فعلی ستادهای نماز جمعه، حاصل طراحی و تدبیر ایشان است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با نقل خاطرهای از امام شهید گفت: ایشان نماز جمعه را «میتینگ هفتگی حزبالله» میدانستند و معتقد بودند هیچ حزب و جریان سیاسی در دنیا، چنین اجتماع منظم، گسترده و اثرگذاری را در اختیار ندارد.
نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان، بصیرت و مقاومت
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در پایان با تأکید بر اینکه نماز جمعه تعطیلبردار نیست، گفت: نماز جمعه، قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و مقاومت و مجمع همه ظرفیتهای بعثتی انقلاب اسلامی است و مساجد نیز حلقه واسط این حرکت بزرگ به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: برترین تعاون در نیکی و تقوا، همکاری برای اقامه نماز جمعه و نماز جماعت است و خوشا به سعادت کسانی که در این مسیر الهی خدمت میکنند.
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