فراخوان چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی با محور اندیشه امام شهید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از انتشار فراخوان دریافت مقاله برای این رویداد علمی با محور اندیشه امام شهید خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبر راشدی‌نیا در گفتگویی از انتشار فراخوان دریافت مقاله برای چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی خبر داد و اظهار کرد: این رویداد علمی با موضوع وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای از چهارم تا هشتم شهریورماه سال ۱۴۰۵ به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی افزود: علاقه‌مندان، استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌توانند آثار علمی خود را در محورهای تعیین‌شده به دبیرخانه این کنفرانس ارسال کنند و مقالات پذیرفته‌شده از امکان نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برخوردار خواهند بود.

وی گفت: دریافت گواهی ارائه مقاله برای صاحبان آثار پذیرفته‌شده و همچنین اهدای جوایز نفیس به مقالات برتر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره از کنفرانس است.

پژوهشگران در محورهای متنوع مقاله ارائه می‌کنند

راشدی‌نیا افزود: مفهوم وحدت و امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی در آموزه‌های امام شهید، نقش مشترکات اسلامی در شکل‌گیری هویت امت واحده اسلامی، هویت امت اسلامی و چالش‌های اتحاد امت در دوران معاصر، جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت و اتحاد امت اسلامی، از مهم‌ترین محورهای علمی این کنفرانس به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های اقتصادی، آموزه‌های امام شهید در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی، سیاست و حکمرانی در امت اسلامی با رویکرد گفتمان وحدت اسلامی و نیز موضوع جنگ و صلح در سیره پیامبر اکرم (ص)، موازنه میان دفاع و مصالحه و مسئله فلسطین و لبنان در اندیشه امام شهید از دیگر محورهای تعیین‌شده برای ارائه مقالات است.

مهلت ارسال چکیده تا ۱۵ مرداد تعیین شد

دبیر علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با اشاره به زمان‌بندی دریافت آثار گفت: آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات نیز اول شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی افزود: مقالات باید حداقل در هشت صفحه و حداکثر در ۲۰ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای تنظیم شوند و امکان ارسال آثار به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی برای پژوهشگران فراهم شده است.

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