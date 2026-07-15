به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از المیادین، گزارشها از بروز شکاف فزاینده میان واشنگتن و رژیم صهیونیستی در پی بنبست در بهدست آوردن اهداف «تجاوز مشترک» علیه ایران حکایت دارد. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قصد دارد در سفر آخر هفته جاری به واشنگتن، دیداری با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ترتیب دهد تا شاید بتواند شکاف بهوجود آمده را ترمیم کند. با این حال، علیرغم تلاشهای مکرر دفتر نتانیاهو، هنوز هیچ دیدار رسمی میان وی و ترامپ قطعی نشده است.
منابع آگاه نزدیک به نتانیاهو هشدار دادند که ترامپ ممکن است در این دیدار او را بهخاطر اطلاعات و اهداف نادرست پیش از تجاوز به خاک ایران عمیقا سرزنش کند. در پی شکست این عملیات در دستیابی به اهداف اعلامشده، انتقادهای تندی در حلقه نزدیکان رئیسجمهور آمریکا نسبت به نتایج این ماجراجویی نظامی و عملکرد نخستوزیر رژیم صهیونیستی شکل گرفته است؛ وضعیتی که جایگاه نتانیاهو را در نزد دولت ترامپ و حلقۀ کاخ سفید و همچنین کنگرۀ آمریکا متزلزل کرده است.
نتانیاهو در تلاش است تا با ارائه اطلاعات جدید ادعایی خود، پیش از آغاز مذاکرات احتمالی آتی میان واشنگتن و تهران، ورق را برگرداند. بر اساس گزارشهای رسانهای، او قصد دارد آمریکا را تحت فشار بگذارد تا هرگونه توافقی که به ایران اجازه دهد توانمندیهای غنیسازی اورانیوم در خاک خود را حفظ کند، رد نماید. علاوه بر این، تلآویو امیدوار است واشنگتن برنامههای موشکی ایران و حمایت از جنبشهای مقاومت را در دستور کار مذاکرات قرار دهد.
در سوی دیگر، گزارشهای منتشر شده از سوی «آکسیوس» حاکی از آن است که تنشها فراتر از پرونده ایران است. ترامپ در تماس تلفنی هفته گذشته با نتانیاهو، از او خواسته است تا نیروهای نظامی خود را از مناطق تحت اشغال در سوریه و همچنین مواضع جنوب لبنان خارج کند. رئیسجمهور آمریکا هشدار داده که تداوم حضور نیروهای اسرائیلی در این مناطق، نه تنها موجب تشدید تنشهاست، بلکه احتمال بروز درگیریهای جدید منطقهای را بهشدت افزایش میدهد.
این فشارها در شرایطی مطرح میشود که دولت ترامپ ماهها تلاش کرد تا توافقی امنیتی میان دمشق و تلآویو برقرار کند، اما در نهایت نتیجه گرفت که نتانیاهو حاضر به پذیرش طرحهای خروج مرحلهای از اراضی سوریه نیست؛ طرحهایی که به دنبال تحولات سیاسی پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴ مطرح شده بود. رژیم صهیونیستی همچنان به توسعه حضور نظامی خود در خاک سوریه ادامه میدهد که با محکومیت مکرر دمشق مواجه شده است.
گفته میشود، برنامه سفر نتانیاهو شامل حضور در مراسم لیندزی گراهام، سناتور جنگطلب جمهوریخواه نیز خواهد بود. گراهام که در طول دوران فعالیت سیاسی خود از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا بود، همواره بر افزایش کمکهای نظامی به این رژیم، تشدید فشار بر ایران و تداوم حمایت از عملیاتهای نظامی اسرائیل در منطقه تأکید داشت.
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