به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده مکرم ایشان امشب سه شنبه ۶ مرداد در نماد رواق دارالذکر میدان آزادی برگزار میشود.
این مراسم با حضور راویان و اهالی رسانه برگزار میشود و طبق برنامهریزی انجام شده قرار است خاطراتی از روز وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بیان شود.
براساس این گزارش، این شب خاطره امشب سه شنبه ساعت ۲۱ در محرم شهر و داخل نماد رواق دارالذکر واقع در میدان آزادی برگزار میشود. از عموم مردم دعوت میشود در این مراسم حضور پیدا کنند.
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