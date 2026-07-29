به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس امنیت ملی رژیم صهیونیستی که روز دوشنبه توسط مؤسسه مطالعات امنیت ملی این رژیم با همکاری گروه «یدیعوت آحرونوت» برگزار شد، تناقضی آشکار را نشان داد. بدین معنا که رژیم صهیونیستی با وجود سخن گفتن از دستاوردهای گسترده نظامی، نسبت به توانایی خود برای تبدیل این دستاوردها به امنیتی پایدار، اعتماد کمتری دارد و بیش از پیش نگران شکاف داخلی، فرسایش حمایت آمریکا و بازیابی توانایی‌های دشمنان خود است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این کنفرانس بیش از آنکه نقشه‌ای مورد توافق از تهدیدها ارائه دهد، از تقابل میان دو دیدگاه پرده برداشت. یکی امنیت برای رژیم صهیونیستی را در گسترش کنترل، الحاق و شهرک‌سازی می‌بیند و دیگری هشدار می‌دهد که ادامه جنگ بدون افق سیاسی، برتری نظامی را به فرسایش راهبردی تبدیل می‌کند.

از همین رو، بحث‌ها بیش از آنکه به جشن پیروزی پس از نزدیک به سه سال جنگ شباهت داشته باشد، به بازنگری سخت در عملکردها نزدیک بود. به‌گونه‌ای که واژه‌های شکست، فرسایش، انزوا و آشفتگی بیش از عبارت‌های مربوط به پیروزی و قاطعیت تکرار شد.

شکست راهبردی

در نشست «فراتر از نقشه تهدیدها؛ از مخاطرات تا فرصت‌ها»، سرتیپ ذخیره «درور شالوم» رئیس پیشین اداره امنیتی ـ سیاسی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و مشاور «جی‌پی مورگان»، سخن گفت و تندترین جمع‌بندی کنفرانس را ارائه کرد. او اظهار داشت که وضعیت عملیاتی رژیم صهیونیستی شامل دستاوردهای استثنایی است، اما سطح راهبردی شاهد شکستی فاجعه‌بار است.

شالوم برای اثبات این موضوع گفت که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) همچنان پابرجاست، حزب‌الله هنوز از خلع سلاح فاصله زیادی دارد و ایران نیز همچنان یک بازیگر منطقه‌ای و هسته‌ای باقی مانده است.

او بدین ترتیب میان توانایی ارتش رژیم صهیونیستی در نابود کردن اهداف و توانایی دولت این رژیم در ایجاد یک واقعیت سیاسی جدید تفاوت قائل شد و همچنین خواستار ترمیم روابط با مصر و اردن و گسترش ائتلاف‌های منطقه‌ای شد و هشدار داد که امنیت ملی تنها با سلاح ساخته نمی‌شود، بلکه به آموزش، اقتصاد و دیپلماسی نیز وابسته است.

شبکه‌ای که در حال فرسایش است

برجسته‌ترین هشدار نیز در نشست «خطر از دست دادن حمایت آمریکا در روز پس از ترامپ» مطرح شد. نشستی که میزبان سرلشکر ذخیره «تامر هیمان» رئیس پیشین شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی «امان» و رئیس کنونی مؤسسه مطالعات امنیت ملی این رژیم بود.

هیمان گفت که مهم‌ترین خطر راهبردی برای رژیم صهیونیستی دیگر ایران نیست، بلکه نبود حمایت مردمی آمریکا است. وی حمایت آمریکا را شبکه‌ای ایمنی توصیف کرد که به تل‌آویو انعطاف نظامی و سیاسی بخشیده بود، اما اکنون در حال از میان رفتن است.

او اشاره کرد که دیدگاه‌های منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در میان آمریکایی‌های زیر ۵۰ سال از جمله جمهوری‌خواهان در حال گسترش است و این مشکل در آینده از نظرسنجی‌ها به کنگره و کاخ سفید منتقل خواهد شد.

در نشست «حمایت جایگزین از رژیم صهیونیستی؛ وقتی پدر می‌رود چه اتفاقی می‌افتد؟»، سرتیپ ذخیره «عساف اوریون» پژوهشگر مؤسسه و رئیس پیشین بخش راهبردی ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، هشدار داد که وابستگی این رژیم از یک رابطه نهادی با ایالات متحده آمریکا به رابطه‌ای شخصی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تغییر کرده است. وی تأکید کرد که جنگ طولانی بدون سلاح و پوشش سیاسی آمریکا ممکن نبود و رژیم صهیونیستی می‌تواند وابستگی خود را کاهش دهد، اما نمی‌تواند از آن رهایی یابد.

تهدید داخلی

سرتیپ ذخیره «یووال ایالون» رئیس تیم مطالعه تهدیدها در این مؤسسه، نتایج پژوهشی را که با مشارکت حدود هزار صهیونیست و گروه گسترده‌ای از کارشناسان انجام شده بود، ارائه کرد. او در نشست «مطالعه تهدیدهای رژیم صهیونیستی» گفت که خطر از یک تهدید منفرد تشکیل نشده، بلکه از شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است که ممکن است اثر دومینو ایجاد کند.

در حالی که ایران هسته‌ای و حمله موشکی همچنان در شمار خطرات بزرگ باقی مانده‌اند، شکاف داخلی، فرسایش دموکراسی و از دست رفتن حمایت آمریکا نیز به‌عنوان تهدیدهایی مطرح شدند که می‌توانند توان رژیم صهیونیستی را برای مقابله با همه جبهه‌های دیگر تضعیف کنند.

او توضیح داد که این مطالعه به این نتیجه رسیده است که جامعه رژیم صهیونیستی دیگر میان امنیت و هویت سیاسی دولت تفکیک قائل نیست، زیرا خودِ شکاف داخلی به مسئله‌ای مربوط به امنیت ملی تبدیل شده است.

مهاجرت نخبگان

در نشست «خطر مهاجرت نخبگان؛ آیا برتری کیفی در حال فرسایش است؟»، «تامیر شیفر» رئیس دانشگاه عبری، «آریه تسابان» رئیس دانشگاه بار ایلان و سرتیپ ذخیره «رام امینواح» مشاور مالی پیشین رئیس ستاد کل و رئیس پیشین اداره بودجه وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، حضور داشتند.

این نشست نشان داد که ۱۶ درصد از صهیونیست‌های دارای مدرک دکتری در خارج از سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند. این نسبت در میان دارندگان دکترای ریاضیات به بیش از یک‌چهارم در علوم رایانه به ۲۲ درصد و در فیزیک به ۱۷ درصد می‌رسد.

شیفر هشدار داد که دانشگاهیان اکنون به سرمایه‌ای راهبردی در درجه نخست تبدیل شده‌اند، در حالی که تسابان گفت نابودی نظام دانشگاهی و پژوهش علمی ممکن است طی دو یا سه سال آشکار شود، اما بازسازی آن به یک دهه کامل نیاز دارد.

غزه بدون سرنوشت نهایی

در نشست‌های «رهبری در آزمون»، رقبای سیاسی بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که حماس شکست نخورده است، اما درباره جایگزین آن اختلافی اساسی داشتند. «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌ها و جانشین پیشین رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را به وقت‌کشی و جلوگیری از ورود یک جایگزین معتدل فلسطینی و عربی متهم کرد و گفت تا زمانی که حماس بر ساکنان حکومت می‌کند و مالیات جمع‌آوری می‌کند، قدرت خود را بازیابی خواهد کرد.

در مقابل، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به‌تنهایی به ورود شورای صلح به غزه رأی منفی داده است و گفت که دیدگاه او شامل ایجاد محله‌هایی برای پلیس و نیروهای نظامی و سپس احداث شهرک‌های غیرنظامی در داخل غزه است.

بدین ترتیب، این کنفرانس نشان می‌دهد که اختلاف تنها بر سر شیوه‌های پایان دادن به حاکمیت حماس نیست، بلکه بر سر سرنوشت نهایی نوار غزه است. اینکه آیا اداره‌ای فلسطینی یا اشغال و شهرک‌سازی دائمی، جایگزین آن خواهد شد.

الحاق و آشفتگی

اختلاف‌ها در پرونده کرانه باختری آشکارتر بود. در نشست «درگیری اسرائیلی ـ فلسطینی؛ اگر مدیریت درگیری نباشد، پس چه خواهد بود؟»، «نعومی نیومن» رئیس پیشین واحد پژوهش و طراحی سیاست‌ها در شاباک، نظام فلسطینی را در یکی از بدترین مراحل خود توصیف کرد. مرحله‌ای که با شکاف سیاسی، نبود رهبری و فقدان چشم‌اندازی روشن همراه است.

سرتیپ ذخیره «عودی دیکل» که پیش‌تر ریاست اداره مذاکرات با فلسطینیان را بر عهده داشت، هشدار داد که الحاق به معنای وارد کردن میلیون‌ها فلسطینی در چارچوب یک دولت واحد است. امری که به خشونت، نظام سرکوب یا انزوای بین‌المللی خواهد انجامید.

در سوی دیگر، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «صهیونیسم دینی»، گفت که حاکمیت کامل بر کرانه باختری در راه است و او از طریق تغییر سازوکارهای اداره و گسترش شهرک‌سازی برای هموار کردن مسیر آن تلاش می‌کند.

اما «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد ارتش و رئیس حزب «یشار»، کرانه باختری را در آستانه آشفتگی توصیف کرد و هشدار داد که از هم پاشیدن وحدت فرماندهی و واگذاری اختیارات به اسموتریچ و بن‌گویر ممکن است کنترل را از نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی سلب کند و ارتش این رژیم را وادار سازد نیروهایی را از غزه و لبنان منتقل کند.

هسته‌ای ادامه‌دار

در نشست «تهدید هسته‌ای ایران؛ میان واقعیت سازمان‌یافته و ادامه اجرای قانون»، «سیما شین» رئیس پیشین بخش پژوهش‌های موساد، «دانی سیترینوویچ» رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی و «افنر ویلان» متخصص پرونده هسته‌ای، حضور داشتند.

این نشست برآورد کرد که ایران همچنان حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با درصد ۶۰ را علاوه بر دانش و دستگاه‌های سانتریفیوژ در اختیار دارد. شین گفت که صداهای خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای در ایران حضور بیشتری پیدا کرده‌اند، در حالی که سیترینوویچ هشدار داد که حملات، این پروژه را پایان نداده‌اند و شاید انگیزه ایران برای عبور از آستانه را افزایش داده باشند.

جمع‌بندی کنفرانس این است که قدرت نظامی رژیم صهیونیستی همچنان بزرگ است، اما عناصر برتری آن از داخل و خارج در معرض فرسایش قرار دارند. در حالی که جناح راست این رژیم به سوی الحاق، شهرک‌سازی و جنگ باز پیش می‌رود، رهبران پیشین امنیتی آن هشدار می‌دهند که نبود چشم‌انداز سیاسی، کاهش ائتلاف آمریکا، مهاجرت نخبگان و شکاف داخلی، ممکن است باعث شود رژیم صهیونیستی نبردها را پیروز شود اما جایگاه راهبردی خود را از دست بدهد.

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