مقرهای حشد الشعبی در بصره، نینوا و کرکوک هدف قرار گرفت/ شهادت پنج غیر نظامی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با انتشار گزارش‌هایی از وقوع چندین انفجار در استان‌های مختلف عراق، منابع خبری از حملات هوایی به چند مقر الحشد الشعبی در نینوا، کرکوک و بصره خبر دادند.

صدای انفجارهایی در شمال استان بابل، دشت نینوا، شمال استان کربلا و منطقه الزاب در استان کرکوک شنیده شده است.

خبرنگار المیادین همچنین گزارش داد که یک حمله هوایی، اردوگاهی متعلق به الحشد الشعبی در دشت نینوا در شمال عراق را هدف قرار داده است.

در همین حال، شبکه العهد گزارش داد که فرماندهی عملیات الحشد الشعبی در بصره اعلام کرد که مقر فرماندهی این نیروها ساعت دو بامداد هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

این فرماندهی افزود که بر اساس اطلاعات اولیه، در این حمله دو نفر زخمی شده‌اند.

همچنین گزارش‌هایی از حمله آمریکا و عربستان به استان کربلای مقدس و هدف قرار گرفتن مقر تیپ ۴۰ الحشد الشعبی در استان کرکوک منتشر شده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، حملات هدفمندی را علیه اهدافی وابسته به گروه‌های مسلح در عراق انجام داده است.

همزمان، یک منبع امنیتی عراق به الجزیره گفت که اردوگاه «الفتح المبین» در استان واسط در جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است.

الجزیره همچنین گزارش داد که یک انفجار با منشأ ناشناس در یکی از مقرهای الحشد الشعبی در استان بصره در جنوب عراق رخ داده است.

شبکه المیادین نیز اعلام کرد که چند مقر نظامی در الدیر در استان واسط و در بصره در جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است.

شبکه العهد عراق نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار در منطقه الصویره در استان واسط عراق خبر داد.

برخی منابع غیر رسمی از رهسپار شدن آمبولانس ها به محل حمله عربستان در استان نینوا در شمال عراق خبر دادند.

برخی منابع دیگر نیز از بمباران تیپ ۵۲، هنگ دوم، نیروهای حشد الشعبی خبر می دهند.

از سوی دیگر چند رسانه دیگر نیز اعلام کردند که عربستان و آمریکا سه حمله هوایی سنگین به زیرساخت‌های متعلق به گردان های الامام علی" در منطقه دبیس در استان کرکوک در شمال عراق انجام دادند.

گزارش هایی نیز از حمله به جنوب بغداد حکایت دارد. برخی گزارش ها نیز از هدف قرار گرفته شدن پایگاه گروه های مقاومت عراق در شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک حکایت دارد.

برخی رسانه ها از حمله هوایی در استان دیالی و هدف قرار گرفتن مقر سازمان بدر در همین استان در شرق عراق حکایت دارد.

برخی رسانه های غیر رسمی نیز اعلام کردند که آمار اولیه حکایت از شهادت پنج نیروی حشد الشعبی در منطقه نینوا دارد.

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